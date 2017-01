Sony Xperia X: primo scatto leaked per la variante 2017

L’importante casa produttrice Sony sembra intenzionata a riprovarci anche per questo nuovo anno con il proprio e amatissimo dispositivo Xperia X e da qualche ora online sorprendendo un po’ tutti è emerso un primissimo scatto leaked in merito.

Entrando nello specifico, evidenziamo fin da subito che l’immagine non mette in risalto dettagli particolari, ma lascia più che altro intravedere qualche aspetto dell’estetica, che non dovrebbe essere cosi tanto differente rispetto al modello commercializzato lo scorso anno che è riuscito a riscontrare un buon successo da parte dei consumatori.

Dando uno sguardo allo scatto visibile poco sopra, Sony pare aver lavorato prevalentemente per diminuire ancora di più le cornici del terminale. Infatti il nuovo e attesissimo Xperia X 2017 al 99% verrà commercializzato con cornici di gran lunga più sottili. Il medesimo trattamento si può trovare anche nelle bande superiori e inferiori, che dovrebbero inoltre implementare un nuovo e innovativo speaker doppio di sistema.

Ora come ora non abbiamo nessunissima informazione sulla componentistica, ma logicamente ci attendiamo un miglioramento anche se lieve rispetto alla variante del 2016, caratterizzata da: