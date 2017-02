Sony Xperia XZ Premium è ufficiale: display 4K e Snapdragon 835

Nella mattinata di oggi, in occasione della conferenza d’apertura del Mobile World Congress 2017 di Barcellona, Sony ha svelato il suo nuovo top di gamma, il Sony Xperia XZ Premium, uno smartphone di fascia altissima che può contare su specifiche tecniche davvero eccellenti.

Il nuovo Sony Xperia XZ Premium, per via della presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 835, un’esclusiva di Samsung sino ad aprile, arriverà sul mercato a primavera inoltrata. Per il momento Sony non ha rilasciato dettagli sul prezzo di vendita. Le colorazioni previste saranno due: Luminous Chrome e DeepSea Black.

Vediamo insieme la scheda tecnica del nuovo Sony Xperia XZ Premium:

Sony Xperia XZ Premium: le specifiche tecniche

Il nuovo Sony Xperia XZ Premium si presenta con un display da 5.5 pollici di diagonale di tipo IPS LCD con risoluzione 4K (2.160 x 3.840 pixel) e 801 PPI di densità. Il display sfrutta le tecnologie native della casa nipponica come Sony Triluminos Display e X-Reality, supporta l’HDR e, di fatto, rappresenta un’evoluzione dell’esperienza di sviluppo di Sony con la gamma TV Bravia. A protezione del display troviamo anche il vetro Gorilla Glass 5.

Alla base del progetto del nuovo Sony Xperia XZ Premium c’è, come detto in precedenza, il nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 835, il top di gamma di Qualcomm che offre un netto upgrade in termini di performance e consumo energetico rispetto al precedente Snapdragon 821 che troviamo, ad esempio, sul nuovo LG G6. Lo Snapdragon 835 integra una CPU Octa-Core con clock massimo di 2,45 GHz.

Completano le specifiche tecniche del Sony Xperia XZ Premium 4 GB di memoria RAM affiancati da 64 GB di storage interno (con slot per l’espansione tramite microSD) e una batteria da 3.230 mAh che sarà chiamata nel non semplice compito di garantire un’elevata autonomia allo smartphone (la presenza dello Snapdragon 835 realizzato con processo produttivo a 10 nm dovrebbe compensare il consumo energetico del display 4K).

Passiamo ora al comparto fotografico. Il Sony Xperia XZ Premium monta, come fotocamera posteriore, un sensore Exmor RS da 21.2 MegaPixel, impostato a 19 MegaPixel e dotato di memoria DRAM integrata. Il sensore è in grado di catturare video in slow motion sino a 960 fps alla risoluzione di 720p. La camera frontale integra un sensore da 13 Megapixel.

Il nuovo top di gamma di Sony presenta, inoltre, una porta USB Type-C, il supporto NFC, la certificazione di impermeabilità IP68 ed il supporto alle reti LTE sino ad un massimo di 1 Gbps grazie alla presenza del modem X16 nel SoC. Per quanto riguarda il software, invece, troviamo Android Nougat in versione 7.1. Il nuovo Sony Xperia XZ Premium presenta dimensioni pari a 156 x 77 x 7,9 mm ed un peso complessivo di 195 grammi.

Altre novità dal MWC 2017: LG G6, il nuovo top di gamma è arrivato: dimensioni contenute e Display Full Vision 18:9 confermato

Di seguito alcuni video ufficiali diffusi da Sony per presentare al meglio il suo nuovo top di gamma: