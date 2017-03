by Giovanni Donato





Eletto come il miglior dispositivo svelato all’evento di Barcellona Mobile World Congress 2017, il nuovo Sony Xperia XZ Premium, salvo imprevisti, il 7 maggio potrebbe debuttare nei negozi ad un costo di circa 645 sterline, al cambio attuale siamo sui ben 750 euro! Un prezzo decisamente alto sulla carta, ma che potrebbe essere motivato da alcune specifiche tecniche assolutamente uniche.

Quanto appena riportato è stato svelato nelle ultime ore dal popolare negozio online inglese Clove Technology, che ha già messo in prenotazione il dispositivo nell’unica colorazione Deepsea Black, con storage da 64GB, ad un costo elevato ma, tuttavia, in perfetta linea con tutti i dispositivi top di gamma svelati al MWC 2017.

Secondo una fonte attendibile anomima ma attendibile, la data del 7 maggio 2017 dovrebbe riferirsi solo ed esclusivamente alla primissima commercializzazione, riservata a pochissimi punti vendita, mentre, sul territorio europeo, il Sony Xperia XZ Premium potrebbe debuttare addirittura nella prima settimana di giugno.

Rammentiamo, in particolare per chi non lo sapesse, che il nuovo top di gamma dell’azienda giapponese è caratterizzato da una scheda tecnica di primissimo livello, ovvero:

Ampio display IPS con diagonale da 5.5 pollici e risoluzione 4K;

Fotocamera da 19 megapixel con sensore Exmor RS e stabilizzatore ottico d’immagine;

CPU di ultima generazione Snapdragon 835 di Qualcomm;

Possibilità di registrare video in slow motion fino a 960fps, alla risoluzione di 720p (circa 8 volte più lento di iPhone 7)

Cosa ne pensate del nuovo Xperia XZ di Sony? Potrebbe rientrare nei vostri piani?