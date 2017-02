by Giovanni Donato

Torniamo nuovamente a parlare di Sony. Da qualche giorno sono state diffuse, sul popolarissimo social cinese Weibo, delle immagini di quello che, stando all’autore del post, dovrebbe essere il successore di Xperia XZ, smartphone che fino ad oggi è riuscito a conquistare il cuore di moltissimi consumatori. Secondo la fonte si chiamerà Xperia XZ2.

Il nuovo smartphone, secondo la fonte, sarà caratterizzato da un quantitativo di memoria RAM pari a 4GB. Dalle immagini si può notare perfettamente come il design faccia assomigliare questo misterioso device, in gran parte, all’Xperia XZ.

In particolare, risulta essere identica la posizione del lettore di impronte posto sul lato destro sul tasto di accensione del terminale. Per il momento purtroppo non abbiamo nessuna altra informazione, altri dettagli sicuramente arriveranno nel corso dei prossimi giorni e settimane.

