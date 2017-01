Sorpresa Galaxy C5 Pro: trapelano foto, prezzo e uscita

Galaxy C5 Pro e C7 Pro sono due dei terminali Samsung di cui si è parlato negli ultimi mesi, soprattutto nei rumor e indiscrezioni. Prima sono comparsi i modelli su Zaruba, SM-C5000, che certifica l’esistenza dei modelli. Poi la certificazione TENAA e WiFi. Ma oggi è trapelato ben più di un freddo model number: parliamo di foto e addirittura di un primo prezzo.

Come riporta Sammobile (via Twitter @mmdj_china), possiamo vedere per la prima volta Galaxy C5 Pro, che manterrà il tasto Home e sarà più sottile. Il tradizionale logo “Samsung” in alto rimarrà. Purtroppo lo schermo è stato offuscato, quindi non ci sono altri dettagli in merito. Gli ultimi rumor riguardo le specifiche parlano di un processore Snapdragon 625 per Galaxy C5 Pro, dice Zaruba, mentre la TENAA parla di uno Snapdragon 626. Aruba inoltre riporta 3 GB di RAM, TENAA invece 4GB, insomma per i cinesi sarà più potente, ma bisognerà attendere le specifiche ufficiali.

Lo schermo sarà di 5.2 pollici Full HD, fotocamera da 16 megapixel, stessa cosa per quella frontale (proprio come i Galaxy A 2017), e una batteria da 3000 mAh. Arriverà con Android 6.0 Marshmallow e uscirà in Cina entro gennaio, purtroppo ancora nessuna data per l’Europa. In realtà sarebbe trapelato anche un benchmark di GFXBench per Galaxy C5 Pro che confonde ancora di più le acque sulle caratteristiche, ve lo mostriamo per completezza.

Il prezzo? La fonte cinese parla di 2399 and 2799 Yuan rispettivamente per Galaxy C5 Pro e C7 Pro, che corrispondono a 330 e 383 euro circa.