Samsung Galaxy S7 Edge Vs OnePlus 3T: video sfida dopo l’aggiornamento Nougat

Il Samsung Galaxy S7 Edge ha ricevuto da poco meno di una settimana l’aggiornamento del sistema operativo Android Nougat, anche se qui in Italia ancora non si registra l’avvio della distribuzione ufficiale per la variante flat ed lo stesso S7 Edge. In attesa di poterlo toccare con mano dalle nostre parti, impazzano i video in Rete che ci aiutano a capire quale sarà l’impatto del pacchetto software sul device nel momento in cui Nougat sarà effettivamente disponibile.

Uno dei contributi più interessanti, in queste ore, riguarda la sfida ravvicinata tra lo stesso Samsung Galaxy S7 Edge e OnePlus 3T, entrambi sì dotati dell’aggiornamento Android 7.0, ma allo stesso tempo caratterizzati dalla presenza di processori differenti. Nonostante il chip dell’S7 sia uno Snapdragon 820, quello del suo rivale appartiene alla generazione successiva, infatti, il top di gamma coreano regge alla grande il confronto per quanto concerne la velocità con cui si aprono tutte le app che abbiamo testato.

La sfida in questione, infatti, consente di farci un’idea ben precisa dell’impatto del tanto atteso aggiornamento dal punto di vista delle prestazioni e, ne caso per voi sia rilevante il tempo impiegato da un device per avviare un gioco, sappiate che il Samsung Galaxy S7 Edge ancora oggi tiene alla grande il passo di modelli di fascia alta più recenti. E pensare che OnePlus 3T è supportato anche da ben 6 GB di memoria RAM.

Insomma, le diverse ottimizzazioni assicurate da Samsung rendono il suo top di gamma 2016 uno dei prodotti ad oggi più potenti sul mercato. Adesso siamo soltanto in attesa di capire quali saranno i passi in avanti che toccheremo con mano a stretto giro tramite il Samsung Galaxy S8. Non ci resta che condividere con i nostri lettori il video relativo allo scontro tra Samsung Galaxy S7 Edge e OnePlus 3T.