Samsung Galaxy S9 al massimo: sono ufficiali i primi dettagli su processore e batteria

Mancano ancora due mesi alla presentazione ufficiale del nuovo Samsung Galaxy S8, motivo per il quale a detta di molti sarebbe quantomeno azzardato a concentrarsi sui possibili punti di forza del suo successore, quel Samsung Galaxy S9 che non vedrà la luce prima del Q1 2018. Tutte opinioni condivisibili, se non fosse per il fatto che le indiscrezioni trapelate oggi, 25 gennaio, sanno poco di rumors e tanto di anticipazioni ufficiali sui punti di forza del top di gamma in questione.

Tutto merito di Android Soul, fonte rinomata tra tutti coloro che seguono da vicino le vicende di casa Samsung, che in queste ore ha raccolto alcune dichiarazioni addirittura di Heo Kuk, responsabile di Samsung LSI. Ovviamente le informazioni racimolate sul Samsung Galaxy S9 sono pochissime, ma basta un solo dettaglio per farsi un’idea dell’approccio che il produttore coreano intende seguire con questo nuovo progetto. Per la felicità di chi pensa già di cambiare il proprio device di fascia alta solo nel 2018.

Secondo la fonte, infatti, il punto di forza del Samsung Galaxy S9 dovrebbe essere il processore a 7nm. Una notizia incredibile e destinata a far rumore per un bel po’ di giorni, considerando il fatto che ad oggi mancano all’appello addirittura le sue generazioni precedenti. Insomma, se non si trattasse di una fonte interna al colosso asiatico sarebbe davvero difficile da credere quanto riportato, ma allo stato attuale dei fatti non potevamo ignorare la notizia.

Il processore in questione avrebbe una serie di effetti incredibilmente positivi se adottato a bordo del Samsung Galaxy S9, a partire da consumi minimi ed in grado di far durare la batteria oltre ogni limite attuale. E soprattutto addio surriscaldamenti. Staremo a vedere cosa riuscirà a sfornare Samsung, visto che il tempo certo non manca al produttore coreano per sorprenderci con il suo top di gamma 2018.