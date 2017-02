Da qualche ora, in rete è ufficialmente trapelata una foto scattata direttamente in Brasile del tanto atteso smartphone Android Motorola Moto G5 Plus. Non sarebbe cosi tanto esaltante se non fosse che nell’immagine in esclusiva assoluta è ripreso il dispositivo con tanto di copertina protettiva sulla quale si possono leggere alcuni dettagli ufficiali per quanto riguarda le specifiche tecniche.

Lo scatto, evidenziamo fin da subito, va a smentire le indiscrezioni emerse sul web nelle settimane passate di un ampio pannello touchscreen caratterizzato da una diagonale pari a 5.5 pollici: la foto immortala infatti un G5 Plus da 5.2 pollici con risoluzione FullHD. Il resto della componentistica, invece, risulta essere la seguente:

Processore che con tutta probabilità sarà lo Snapdragon 625 di Qualcomm octa-core che lavorerà ad una frequenza di clock di 2Ghz;

NFC;

Lettore di impronte digitali;

Fotocamera principale con sensore da 12 megapixel con messa a fuoco rapida;

Batteria da 3.000 mAh che dovrebbe garantire al Motorola Moto G5 Plus un’autonomia più che soddisfacente con tecnologia di ricarica veloce TurboPower.

Il nuovo Moto G5 Plus in stretta compagnia con il fratello minore Moto G5 saranno svelati al grande pubblico all’evento di Barcellona Mobile World Congress 2017 in programma a partire dal 26 febbraio.