Spotify testa una modalità audio Hi-Fi: stream a 1.411 Kbps?

Spotify sta testando una nuova modalità audio in alta fedeltà che garantisca uno stream del flusso audio Hi-Fi con banda a 1.411Kbps. Le fasi di testing stanno riguardando da vicino un gruppo selezionato di utenti abbonati.

In tal caso si va ben oltre lo streaming Spotify in qualità standard. Al momento, il servizio offre tre diversi formati di ascolto:

La nuova versione audio lossless (senza perdite) offrirà una qualità altissima, che va ben oltre quanto sopra indicato. L’introduzione del nuovo sistema Spotify Hi-Fi consentirà, pertanto, di beneficiare di una qualità audio simile a quella offerta dai CD senza compressione dati. Il prezzo per l’accesso a questo nuovo tipo di servizio varia dai 5 ai 10 dollari, a seconda dei casi. Una cifra che è da sommarsi direttamente al canone mensile dei 10 dollari previsti per gli utenti Premium.

Secondo quanto riferito dagli addetti ai lavori, il servizio dovrebbe riportare le medesime caratteristiche offerte da Tidal, che al massimo della soglia introduce una distribuzione audio sui 16bit/44.1KHz @1.441Kbps. Il suddetto servizio offre il supporto al formato FLAC, mentre con Spotify ci si affida al formato OGG Vorbis. Pertanto, non dovrebbero esserci problemi di sorta, visto e considerato che quest’ultimo è un formato cointainer, in grado quindi di ospitare anche i FLAC.

Could Spotify Be Next To Offer Lossless Music Streaming Online? https://t.co/v7IwTyQ64l #hifi #hi-fi pic.twitter.com/6OhdYXGS8O

— Audio Chews (@audiochews) March 2, 2017