Steam: i 100 giochi più venduti del 2016 e i vincitori degli Steam Awards

Valve ha pubblicato una lista dei 100 videogiochi più venduti nel 2016 sulla sua piattaforma Steam. Una particolare classifica che mette in evidenza il ruolo sempre più forte e centrale del gaming PC, non più da considerarsi un mercato marginale e di nicchia ma sempre più protagonista del business videoludico, al pari di quello console.

TOP100, i videogiochi più venduti del 2016 su Steam

Il colosso del gaming PC ha suddiviso i titoli della speciale Top 100 dei più venduti in quattro categorie: Platino, Oro, Argento e Bronzo. I giochi platino rappresentano i dodici più popolari del 2016, eccoli di seguito: Dark Souls III, Grand Theft Auto V, Counter Strike: Global Offensive, Fallout 4, The Division, No Man’s Sky, The Witcher III, DOTA 2, Total War Warhammer, Civilization VI, Rocket Leage, XCOM 2.

A questo LINK è possibile consultare la lista completa.

Steam Awards 2016, tutti i vincitori

Non è finita qua: Steam ha annunciato anche i vincitori degli Steam Awards 2016, ovvero diversi premi indetti direttamente dalla Community per decretare vincitori su categorie molto particolari e in chiave un po’ ironica. Ecco di seguito tutti i vincitori per categoria:

“Il cattivo che ha più bisogno di un abbraccio”: Portal 2

“Pensavo che questo gioco fosse bello prima che vincesse un premio”: Euro Truck Simulator 2

“La prova del tempo”: The Elder Scrolls V: Skyrim

“Ancora 5 minuti”: Counter-Strike: Global Offensive

“WOW, che storia!”: Grand Theft Auto V

“Miglior gioco all’interno di un gioco”: Grand Theft Auto V

“Non sto piangendo, ho solo qualcosa nell’occhio”: The Walking Dead

“L’uso migliore di un animale da fattoria”: Goat Simulator

“Boom Boom”: DOOM

“Rapporto di Amore/Odio”: Dark Souls III

“Siediti e rilassati”: Euro Truck Simulator 2

“Meglio con gli amici”: Left 4 Dead 2

La particolarità di questi è premi sta nel fatto che la maggior parte delle categorie sono state suggerite dagli utenti e successivamente ufficializzate da Valve.