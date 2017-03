Streaming Napoli-Real Madrid: come guardare gli ottavi di Champions League su Smartphone, Tablet e PC

Siamo arrivati finalmente al giorno tanto atteso di Napoli-Real Madrid, incontro di Champions League che questa sera potrete seguire anche in diretta streaming, grazie ad una serie di strumenti messi a disposizione anche di chi non potrà accomodarsi sul divano di casa per guardare il ritorno degli ottavi di finale. Insomma, chi è abbonato a Mediaset Premium, ma allo stesso tempo si troverà lontano da casa potrà scegliere tra diverse alternative in vista di uno degli incontri più attesi di questo 2017.

Il calcio d’inizio è previsto alle 20.45 e, per forza di cose, la soluzione primaria per tanti tifosi è quella di guardare Napoli-Real Madrid direttamente su PC, smartphone o tablet. Scendendo più nello specifico, gli utenti interessati potranno collegarsi al sito di Premium Play, utilizzando le proprie credenziali se abbonati alla TV, oppure scaricando l’apposita app, che è ovviamente disponibile sia per l’utenza iPhone, sia per quella Android. In questo caso dovrete scaricare “Premium Play”.

Allo stesso tempo, resta disponibile la soluzione radio per chi non ha le credenziali di accesso alla speciale app di Mediaset Premium. Vi ricordiamo che i diritti per la trasmissione sulle frequenze nazionali sono riservati a Radio 1, che prevede una riproduzione in diretta streaming ovviamente gratuita ed alla portata di tutti. In questo caso dovreste andare incontro ad un consumo di connessione dati nettamente inferiore rispetto a Premium Play, ragion per cui in molti potrebbero optare per questa soluzione.

Del resto, la radio, seppur in diretta streaming, ancora oggi conserva un fascino senza eguali che consente di vivere sempre con grande passione questo sport. E voi siete pronti a seguire in diretta streaming Napoli-Real Madrid? Al dì là di ogni forma di rivalità nazionale, l’auspicio è che i ragazzi di Sarri riescano nell’impresa di ribaltare il 3-1 dell’andata, considerando il risultato maturato al Bernabeu tre settimane fa.