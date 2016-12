Super Mario Run arriva dicorsa, anche su Android

Super Mario Run è il nuovo titolo della software house di Nintendo che ha il preciso scopo di affossare il fenomeno Pokemon Go, offrendo ai suoi utenti un remake mobile di quelle che sono state le antiche glorie di un gioco che, tra non molto, si riproporrà anche su Android, dove l’incidenza di utenti e ben che più marcata rispetto ad iOS, dove attualmente sta facendo registrare ogni record di adozione, nonostante un metodo di fruizione dei contenuti per molti discutibile.

Il fenomeno gaming, in questo 2016 e come visto recentemente dai dati ufficiali, ha concesso cifre da record che si sono stanziate intorno ai 90 miliardi di dollari, con quasi la metà dei profitti derivanti dal segmento mobile del gaming. Tra i responsabili di questo successo abbiamo titoli come Pokemon GO di Niantic e, ora, il tanto atteso Super Mario, pronto a correre all’interno di smartphone e tablet della famiglia Android OS.

Benché, infatti, esclusiva per iOS, il nuovo game si prepara ad approdare tra le file del robottino verde di Google su smartphone e tablet, secondo quanto confermato quest’oggi dalla scheda ufficiale rinvenuta all’interno del Google Play Store.

Allo stato attuale, come testimoniano le immagini, non è ancora possibile procedere all’installazione del prodotto che si trova in una fase di pre-registrazione, la quale garantisce l’accesso al download non appena disponibile. Facciamo tap, quindi, sul pulsante preregistrati all’interno della scheda di gioco, come visibile dallo screen sottostante:

Una volta cliccato il pulsante apparirà in evidenza una finestra che informa dell’accesso al servizio tramite il messaggio:

Stai per effettuare la preregistrazione relativa all’app Super Mario Run. Quando verrà rilasciata l’app riceverai una notifica sul dispositivo. Puoi annullare la registrazione facendo click sul pulsante “Annulla Registrazione

Ti basta fare semplicemente fare click su OK ed attendere l’uscita del nuovo Super Mario Android da parte di Nintendo Corp.

In modo da tradire le attese, sarete di certo in molti ad affidarvi al download estero di file APK. In questo caso, il nostro consiglio è aspettare il rilascio ufficiale e diffidare di prodotti di dubbia provenienza che nascondono, quasi sempre, qualche pericolosa insidia. Potrebbe, infatti, trattarsi di fake inoltrati online allo scopo di infettare i device con temibili malware. Conviene aspettare.

Ecco come ha descritto il gioco la casa madre sviluppatrice:

Un nuovo gioco di Mario che puoi affrontare con una mano. In questo gioco, Mario avanza senza sosta in ogni livello esibendosi in una grande varietà di salti. A seconda di come toccherai lo schermo, Mario si muoverà in modo diverso, eseguirà delle abili mosse e raccoglierà monete, raggiungendo infine il traguardo.

E tu che cosa ne pensi di questo nuovo gioco da rilasciarsi su Android? Riuscirà il nuovo titolo a conquistare gli utenti ed a garantirsi un primato sull’apprezzatissimo Pokemon Go? A voi l’ultima parola.

