Super Mario Run per Android arriverà a marzo

Disponibile dal 30 dicembre per iPhone, iPod touch e iPad, si pensava che Super Mario Run sarebbe arrivato presto anche sui dispositivi Android. Questo anche alla luce della recente apertura delle pre-registrazioni su Google Play. Invece non sarà così.

Il super idraulico tarda ad arrivare su Android

Super Mario Run per Andrid sarà disponibile su Google Play solo a partire dal mese di marzo. Lo ha annunciato la stessa Nintendo sul profilo Twitter, con buona pace per tutti i fan dell’idraulico baffuto e salterino.

I risultati di Super Mario Run su iOS sono stati sin da subito esaltanti, con ben 90 milioni di download totali e 30 milioni di dollari di guadagno a due mesi dalla release. Numeri importanti, ma che analizzati più da vicino dimostrano che l’app di Nintendo funziona solo nella versione gratuita: solo il 3% degli utenti ha deciso di scaricare la versione premium del gioco, mentre il 97% ha optato per quella gratis.

La versione a pagamento, che premium del gioco (che dà accesso ai livelli superiori altrimenti non presenti nella versione free) ha un prezzo di 9.99 euro. Probabilmente troppi per l’utente medio. Forse un prezzo più basso per la versione premium potrebbe spingere un maggior numero di giocatori ad acquistare il gioco. Su Android la situazione potrebbe essere la medesima, ma prima di sparare giudizi affrettati si deve attendere marzo.

Come si gioca

Per chi non lo avesse ancora provato, Super Mario Run è il primo titolo del simpatico idraulico italiano in salopette pensato specificatamente per smartphone e tablet, per il gioco veloce e completamente tattile dei dispositivi mobili. Ad esempio, per rendere fruibile l’esperienza anche con una mano sola, in Super Mario Run il protagonista corre in avanti in maniera automatica senza che si possa in qualche modo fermare. Il compito del giocatore è quello di saltare al momento giusto e raccogliere più monetine possibile.