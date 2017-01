Super Mario Run: come sbloccare tutti i personaggi

La neo-entrata applicazione di Nintendo per iOS, Super Mario Run, sta offrendo diverse ore di gioco ai fan dell’idraulico con i baffi più famoso del Mondo. La modalità Toad Rally è di certo la più competitiva e offre la possibilità di giocare contro tanti utenti e scoprire i diversi personaggi del gioco.

Infatti, oltre a Super Mario, è possibile sbloccare e giocare con altri diversi personaggi e sfruttare le caratteristiche di ciascuno per avere la meglio sugli avversari. Nella seguente guida vi mostreremo quali sono i personaggi disponibili in Super Mario Run, quali sono le loro abilità e cosa bisogna fare per sbloccarli.

Tutti i personaggi di Super Mario Run

L’unica condizione necessaria per sbloccare e giocare con tutti i personaggi disponibili nel gioco di Mario per iPhone e iPad è passare diverse ore a completare sfide per raccogliere i Toad. I piccoli funghetti colorati sono indispensabili per ottenere tutti i cinque personaggi sbloccabili di Super Mario Run e in alcuni casi questo può richiedere anche molto tempo. Vediamo ora come sbloccare tutti i personaggi.

Mario

Mario è l’unico personaggio che non bisogna sbloccare, in quanto viene reso disponibile non appena avrete avviato il gioco. Le sue abilità sono la capacità acrobatica e la possibilità di ottenere una vita extra raccogliendo i funghi durante la corsa. Questo si traduce nella possibilità di tentare meno volte un livello e arrivare sani e salvi fino al traguardo.

Luigi

Luigi, al contrario del fratello, è un pò più complicato da sbloccare. Per farlo dovrete acquistare la casa di Luigi dallo Shop all’interno dell’applicazione. Il costo è di 1000 monete, ma per poterla acquistare dovrete prima sbloccarla. Per avere la possibilità di comprare la casa di Luigi dovrete raccogliere 150 Toad verdi e 150 Toad viola che si ottengono vincendo i Rally di Toad. Come Mario, anche Luigi può ottenere una vita extra e inoltre può saltare più in alto in modo da raggiungere monete o blocchi superiori.

Toad

Dopo Mario, Toad è l’unico personaggio che si può sbloccare subito e con nessuna fatica. L’unico requisito è quello di collegare il proprio account Nintendo con Super Mario Run. Se non ne avete uno sarà sufficiente crearlo sul sito ufficiale di Nintendo, altrimenti sarà un gioco da ragazzi. Toad ha la qualità di correre più veloce di Mario, ma non può ottenere una vita extra, quindi lo consigliamo ai più esperti.

Peach

Per sbloccare la principessa Peach bisogna giocare e completare tutti i livelli della modalità Storia almeno una volta e sarà sbloccata dopo aver sconfitto Bowser nell’ultimo Mondo. Peach consente di raggiungere distanza già lunghe facilmente, in quanto il suo salto è particolarmente fluttuante.

Yoshi

Per sbloccare l’amico verde di Mario bisogna vincere 30 Toad rossi e 30 Toad gialli al Rally di Toad, dopodiché sarà possibile acquistare la casa di Yoshi per 1000 monete nello Shop di Super Mario Run. Yoshi possiede abilità simili a Luigi, infatti, è in grado di saltare più in alto per raggiungere le monete speciali con un solo salto.

Toadette

L’ultimo personaggio sbloccabile è la fidanzata di Toad ed è quella più difficile da ottenere perché richiede molte ore spese a sconfiggere utenti nel Rally di Toad. Infatti, per poter acquistare la casa di Toadette, dal costo di 1000 monete, dovrete ottenere 200 Toad di tutti i colori del regno. Le sua abilità di corsa sono le stesse di Mario, con l’eccezione di non poter usufruire della vita extra. La sua funzione è quella di cambiare il colore di alcuni dei Toad vinti a fine sfida e aggiungerne alcuni in più.

Ora sapete come sbloccare tutti i personaggi di Super Mario Run e quali sono le loro abilità, ma non sapete come cambiare personaggio. La procedura è piuttosto semplice, è sufficiente accedere al Rally di Toad e selezionare uno sfidante. Nella nuova schermata, vicino al pulsante verde Start troverete l’icona di Mario. Premendola avrete accesso alla scelta del personaggio e non dovrete far altro che scegliere tra Mario, Luigi, Toad, Yoshi, Peach e Toadette.