Super Mario Run è sul Google Play Store: pronto a correre?

Coloro che non hanno avuto modo di provare il nuovo Super Mario Run saranno felici di sapere che il gioco è finalmente approdato anche all’interno del Google Play Store, ed è quindi disponibile per tutti gli utenti Android muniti di uno smartphone compatibile.

Si tratta di un titolo che ha come protagonista l’ormai famosissimo idraulico Mario, e che si ispira fortemente a quelli che, negli anni, sono stati i classici della serie disponibili su console Nintendo ed emulatori vari. Insieme a Pokémon Go, è stato uno dei tormentoni del 2016 e, di fatto, continua ad essere uno dei titoli più apprezzati di sempre, sebbene il ritardo maturato nell’uscita sugli ecosistemi Android ed un prezzo di certo non contenuto giocano a suo sfavore.

Di fatto, Super Mario Run costa €9.99 e garantisce, in questo caso, l’unlock di 24 livelli gioco. Un costo che, dati alla mano, non ha contribuito ad appianare di certo le differenze sulle adozioni rispetto al diretto rivale Pokémon Go. Gli utenti, infatti, preferiscono di gran lunga la Free Mode, seppur con tutte le limitazioni del caso.

Oggi, dopo una serie di svariati episodi che hanno visto il titolo preda di APK fraudolenti, si è giunti finalmente all’ufficializzazione del gioco anche per gli utenti Android, desiderosi di correre tra i livelli previsti dallo sviluppatore. In particolare, le modalità disponibili sono tre e si identificano come: Giro dei mondi, Sfide Toad e Regno.





Con la prima si è chiamati a salvare la Principessa Peach dalle grinfie di Bowser. Nella seconda, invece, si potranno affrontare amici ed utenti sparsi in tutto il mondo, mentre nella terza si potrà creare il proprio regno personale gestendo edifici ed altri elementi di gioco.

“In questo gioco, Mario avanza senza sosta in ogni livello esibendosi in una grande varietà di salti. A seconda di come toccherai lo schermo, Mario si muoverà in modo diverso, eseguirà delle abili mosse e raccoglierà monete, raggiungendo infine il traguardo!”

Il nuovo Super Mario Run per Android, inoltre, giunge in contemporanea con l’aggiornamento 2.0 che propone alcune interessanti aggiunte, tra cui:

Nuovi personaggi

Sblocco Livello 4 del Mondo 1 anche nella versione Free, tramite nuove Sfide

Peccato che il gioco sia giunto con qualche mese di ritardo rispetto ad iOS, dove lo si è potuto apprezzare già a partire dallo scorso mese di Dicembre 2016. In questo caso, il rischio, oltre il fatto legato all’aspetto economico per gli introiti di Nintendo, è quello legato al fatto che gli utenti abbiano ormai perso interesse, volgendo la propria attenzione altrove.

Se non è così, puoi scaricare il nuovo titolo direttamente tramite il nostro badge che trovi a fondo pagina. Impressioni e commenti personali sono sempre graditi.

LEGGI ANCHE: Super Mario Run: come sbloccare tutti i personaggi