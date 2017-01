Super Mario Run vola, ma solo la versione gratuita

Arrivato su iPhone poche settimane fa, Super Mario Run sta avendo un grandissimo successo dal punto di vista del gradimento dei videogiocatori. Un trionfo che non ha però trovato lo stesso riscontro degli introiti: sono infatti pochissime le persone che hanno acquistato la versione a pagamento dell’applicazione mariesca.

A fronte di 90 milioni di download, infatti, solo il 3% degli utenti ha deciso di scaricare la versione premium del gioco. A snocciolare questi risultati è stata la società Newzoo, riportati poi dal Wall Street Journal, secondo la quale Super Mario Run ha portato a Nintendo un fatturato di 30 milioni di dollari, ovvero circa 3 milioni di download a pagamento. Quindi, lo ripetiamo, circa il 3% del totale dei download avvenuti.

I risultati sono molto importanti in linea generale, ma decisamente poco entusiasmanti per quanto riguarda la versione premium dell’applicazione. Non resta che attendere come evolverà la situazione nelle prossime settimane e se l’arrivo su Android cambierà in qualche modo le carte in tavola.

Ricordiamo che Super Mario Run è stato scaricato ben 40 milioni di volte nei primi quattro giorni dal rilascio. Numeri da record, che hanno fatto ben sperare i piani alti di Nintendo ed Apple. Probabilmente i 9.99 euro necessari per la versione a pagamento (che dà accesso ai livelli superiori altrimenti non presenti nella versione free) sono davvero troppi. Forse un prezzo più basso per la versione premium potrebbe spingere un maggior numero di giocatori ad acquistare il gioco.

Per quanto riguarda Android, l’uscita di Super Mario Run è prevista per quest’anno e le pre-registazioni su Play Store sono già attive da qualche giorno. Ciò significa che probabilmente non manca molto all’uscita del gioco.