Samsung Galaxy S7 ed S7 Egde: aggiornamento Nougat da oggi per tutti

Giornata decisamente incoraggiante per gli utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy S7 o un Samsung Galaxy S7 Edge. Dopo i rumors giunti ieri direttamente dalla Cina, in merito ad un possibile ritardo per la distribuzione dell’aggiornamento Android Nougat a causa di problemi tecnici non previsti, le segnalazioni di oggi 17 gennaio sembrano andare in direzione opposta. Soprattutto per quanto concerne l’utenza europea, come potrete notare qui di seguito.

Le notizie riportate da SamMobile in queste ore, infatti, confermano che il rollout è scattato effettivamente in data odierna, così come era stato anticipato da Samsung Turchia nei giorni scorsi. Va detto che al momento la notizia riguarda esclusivamente coloro che hanno acquistato un Samsung Galaxy S7 ed un Samsung Galaxy S7 Edge in Cina o nel Regno Unito, ma è chiaro che quanto riportato oggi rappresenti una svolta anche per l’utenza italiana.

Nel giro di pochi giorni, infatti, Nougat verrà diffuso globalmente e gradualmente a bordo di tutte le versioni dei due smartphone che sono stati commercializzati in questi mesi. Un altro indizio estremamente importante per il pubblico, poi, si riferisce all’immagine che abbiamo riportato poco fa. In sostanza, Samsung ha contestualmente avviato la distribuzione dei codici sorgente di Android Nougat proprio per i Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge. In questo caso, si è deciso di dare priorità alle varianti che sono in commercio in Europa.

Insomma, non resta altro da fare che attendere le prossime ore, sperando di cogliere immediatamente i feedback da parte di coloro che avranno modo di provare l’aggiornamento Nougat sui modelli diffusi in Cina e Regno Unito, ma soprattutto con l’auspicio di registrare segnalazioni anche da parte dell’utenza italiana che ha puntato su Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge.