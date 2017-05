Tech Tats, il tatuaggio non è solo estetico

La società americana Chaotic Moon fa un passo avanti nel mondo della tecnologia indossabile e presenta un rivoluzionario tatuaggio di nome Tech Tats, in grado di fornire informazioni mediche in tempo reale. Questo piccolo dispositivo può essere usato per la prevenzione medica e per controllare i segni vitali degli utenti durante l’attività sportiva.

L’inchiostro che compone detto tatuaggio non è quello tradizionale che siamo soliti vedere sugli altri tattoo. Si tratta, invece, di una pittura elettroconduttiva completata da un microcontrollore e un led completamente personalizzabile.

monitorate sul nostro smartphone attraverso l’applicazione appositamente progettata per questo scopo. Aderendo alla pelle, Tech Tats raccoglie i dati relativi ai nostri segnali vitali, come il livello di sollecitazione, la temperatura corporea (in condizioni di alterazione febbrile), la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna. Queste informazioni vengono inviate eattraverso l’applicazione appositamente progettata per questo scopo.

Con sede a Austin, questa start-up sta lavorando sullo sviluppo e la raffinatezza del prototipo di questo tatuaggio tecnologico. L’obiettivo, però, non è puramente estetico, come abbiamo visto. Sì, perché i tecnici tuttora al lavoro sulla sua messa a punto hanno lo scopo di espandere le sue capacità come, ad esempio, la geolocalizzazione e la possibilità di effettuare i pagamenti attraverso sistemi come Apple Pay, tra le altre cose. Questi dispositivi indossabili – sebbene sia davvero inconsueto considerare un tatuaggio come tale – potrebbero essere una vera alternativa agli attuali bracciali per attività di fitness.