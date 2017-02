Telegram approda su Android Wear 2.0: arriva la messaggistica standalone

Google ha presentato e rilasciato ufficialmente le nuove piattaforme Android Wear 2.0 per tutti gli smartwatch compatibili che possono contare ora sull’azione delle app standalone e su una serie di altre funzioni accessorie davvero interessanti che arricchiranno l’esperienza di utilizzo con i dispositivi.

E mentre gli sviluppatori si stanno impegnando nel garantire il rilascio dei nuovi prodotti software standlone per gli ecosistemi mobile Android Wear 2.0 ecco che Telegram anticipa i tempi concedendo in uso la nuova versione applicativa destinata agli orologi intelligenti.

La nuova app Telegram per Android Wear 2.0 è stata annunciato in via esclusiva dal team di sviluppo attraverso il forum interno e conta su un adattamento al layout degli orologi. L’interazione è facile e veloce e consente di beneficiare dell’accesso alle chat, ai gruppi e a tutte le funzioni previste dall’applicazione originaria senza l’ausilio di uno smartphone in pairing. Il supporto alle funzioni di messaggistica si estende in questo caso anche alle interazioni vocali, al riconoscimento della scrittura a mano libera ed alla tastiera virtuale a schermo con supporto alle emoji.

Al momento l’app è compatibile con i nuovi smartwatch Android Wear della serie LG Watch Sport e Watch Play ed è scaricabile tramite il Google Play Store o direttamente dal wearable. Grazie alla nuova implementazione l’accesso ai contatti ed alle conversazioni viene ulteriormente semplificato e si ottengono interessanti proposte di personalizzazione per gli sfondi a tema che presto popoleranno l’applicazione.

Una soluzione interessante quella offerta dal team Telegram e che presto si renderà disponibile universalmente per tutti i device compatibili anche in Europa. Riuscirà Google a riscattarsi nei confronti di un Tizen OS che sino a questo momento ha nettamente dominato la scena. Che cosa ne pensate al riguardo? Lasciateci pure tutti i vostri personali commenti al riguardo.

