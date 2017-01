Telegram: stanno per arrivare anche le chiamate vocali

Ciò che non accomuna l’acclamato Whatsapp a Telegram è fondamentalmente l’assenza delle chiamate vocali e delle video chiamate. Ad ogni modo pare proprio che questa differenza stia per essere definitivamente appianata, in luogo delle ultime rivelazioni ufficiali provenienti dalle dichiarazioni dirette del CEO Pavel Durov, il quale ha disposto il supporto dei temi e delle chiamate vocali anche per il supporto mobile.

Dopo aver appreso, nella giornata di ieri, della new-entry voluta da Telegram Desktop, ecco dunque una nuova speranza di rinnovamento che porrà in essere una marcata somiglianza Whatsapp Messenger con il client concorrente.

La risposta è stata data dal Capo Esecutivo della compagnia a seguito di una domanda specifica che citava: “Mi chiedo se aggiungerete chiamate audio in app e un modo per cambiare il tema”. La risposta è stata We Will (Lo faremo).

Ad ogni modo non sono stati divulgati dettagli sulle tempistiche di rilascio per le nuove funzioni applicative e per le piattaforme che offriranno il supporto alle chiamate vocali Telegram. Non è da escludere, pertanto, che queste possano trovare luogo non soltanto per i platform mobile ma anche per le corrispettive versioni Web e stand-alone tramite software, visto e considerato il rilascio dell’ultima build stabile su Windows, Mac e Linux OS.

Per quanto concerne i temi, di fatto, è proprio la versione PC Deskop che, nella sua revisione stabile 1.0, ha concesso in uso le nuove personalizzazioni. Al momento, quindi, non resta altro da fare che attendere pazientemente le dichiarazioni ufficiali sui tempi di roll-out dei nuovi aggiornamenti. L’intenzione è chiara: riuscire a portare via una larga fetta d’utenza Whatsapp che, al momento, domina incontrastato il panorama delle soluzioni IM tanto su dispositivi mobili che su Desktop.

E tu che cosa ne pensi? Utilizzi altre app di messaggistica e vorresti passare a Telegram? O sei frenato dal fatto che tutti i tuoi amici utilizzano soltanto Whatsapp Messenger? L’introduzione delle chiamate, e la velocità di gestione di una piattaforma cloud, in questo caso, potrebbero giocare a favore del client di Durov. A te tutte le considerazioni sul caso.

