The Big Bang Theory: ecco chi interpreterà Sheldon Cooper nello spin-off

Lanciata nel 2007, The Big Bang Theory è riuscita a conquistare un’ampia schiera di fan soprattutto grazie a personaggi che sono entrati nel cuore del pubblico. Tra questi è impossibile non nominare Sheldon Cooper, eccentrico nerd al quale sono stati dedicati addirittura un asteroide, una specie di ape e una di medusa.

Jim Parson ha dato vita a un personaggio amatissimo, che gli ha portato ben quattro Emmy e un Golden Globe, adesso però è il momento di conoscere un nuovo Sheldon Cooper. Il genio sarà sempre lo stesso, cambierà però l’interprete. Scopriamo insieme le ultime novità dal mondo di The Big Bang Theory.

Il nuovo Sheldon Cooper di The Big Bang Theory

The Big Bang Theory ha numerosi fan in tutto il mondo, la serie originale ha ormai dieci anni ma in arrivo ci sono grandissime novità. Da tempo infatti fervono i preparativi per una serie spin-off dedicata a Sheldon Cooper e in queste ore è stato sciolto uno dei nodi principali.

Da oltre quattro mesi CBS e WBTV discutono il progetto che riguarderà un giovanissimo Sheldon Cooper, alle prese con i problemi di infanzia e adolescenza, il nerd più amato del piccolo schermo sarà interpretato da Iain Armitage, impegnato attualmente con la produzione HBO Big Little Lies.

Un’altra novità riguardante il cast riguarda Mary Cooper, madre di Sheldon, questo personaggio sarà interpretato da Zoe Perry. Per ora sono trapelati pochi elementi circa questa produzione, nei prossimi mesi arriveranno sicuramente ulteriori aggiornamenti.