Tim Cook ribadisce l’importanza della realtà aumentata Apple

Nel corso di questi ultimi mesi il CEO Apple Tim Cook è più volte intervenuto sul tema della realtà aumentata. Nel corso di un recente incontro presso Ustwo Games, società inglese sviluppatrice di soluzioni da gioco come Monument Valley, Tim Cook ha parlato dell’importanza del software nella creazione di dispositivi di successo nonché del suo maturato interesse nei confronti della realtà aumentata.

Secondo il CEO di Cupertino il nuovo paradigma AR è un’idea davvero geniale ed è pertanto importante provvedere ad un’adeguata cura lato software che consenta una perfetta integrazione. Proprio per questo è nelle intenzioni di Apple software procedere all’investimento nel settore sia con Swift che con altre tecnologie. Cook ha riferito in proposito che:

“Cerchiamo continuamente di motivarci per fare di più, non solo sul versante software ma anche in termini di strumenti per gli sviluppatori, affinché possano approfittare dell’hardware nel modo migliore possibile. Questo è il cuore del software di sviluppo Swift. Abbiamo creato un linguaggio nella speranza che possa portare sempre più persone alla programmazione, affinché possano approfittare dell’hardware più aggiornato.”

Mentre per quanto riguarda il segmento delle realtà aumentata il Capo Esecutivo ha ribadito ancora una volta che vi è la necessità di migliorare il presente, sebbene vi siano ancora parecchi fattori da prendere in considerazione prima che la tecnologia possa esprimere tutto il suo potenziale. In proposito è stato detto:

“Credo sia una grande idea, come gli smartphone. Gli smartphone sono per tutti, non dobbiamo pensare a iPhone come un dispositivo per un certo settore demografico, una nazione o un mercato verticale: è per tutti. E credo che la realtà aumentata sia altrettanto, è enorme. Sono entusiasmato dalle cose che potrebbe fare per migliorare le nostre vite. Vedo la realtà aumentata come i circuiti qui nel mio iPhone: non è un prodotto a sé stante, è una tecnologia centrale. Ma vi sono altre cose da scoprire prima che la tecnologia possa essere sufficientemente buona per diventare mainstream. Credo che vi sono molti ambiti in cui potrebbe aiutare le persone nella vita reale, è per quello che mi entusiasma così tanto.”

E voi siete d’accordo con quanto espresso in via del tutto ufficiale dal CEO Apple? Esprimete pure qui tutte le vostre personali considerazioni al riguardo.

