TIM: dal 3 Aprile 2017 non navigherai più a velocità ridotta per traffico dati esaurito

TIM ha rimodulato la sua policy in merito alla concessione gratuita della navigazione dati su GB esauriti, sino ad oggi limitata a 32Kbps al superamento delle soglie stabilite dalla promozione in essere.

Dal 3 Aprile 2017 non sarà più possibile navigare con traffico dati esaurito a meno di non aderire ad un’altra offerta che includa ulteriori GB per il traffico dati Internet, allo stesso modo degli altri gestori telefonici.

Questa modifica, secondo quanto sancito da TIM Mobile, si è resa necessaria “ al fine di rendere omogeneo il portafoglio di offerta mobile, evolvendo le condizioni di navigazione di una serie di offerte con traffico dati”.

Ecco qui di seguito quanto comunicato in via ufficiale dall’operatore telefonico:

“A partire dal 3 Aprile 2017 TIM, al fine di rendere omogeneo il portafoglio di offerta mobile, evolve le condizioni di navigazione di una serie di offerte con traffico dati.

Il prezzo delle offerte interessate da tale aggiornamento non subirà alcuna variazione. Dal primo rinnovo successivo al 3 aprile 2017, terminati i Giga della propria offerta, si potrà continuare a navigare fino al rinnovo successivo solo attivando un’offerta dati aggiuntiva più adatta alle esigenze del cliente.

I clienti TIM interessati da tale novità sono informati con una campagna comunicazionale mirata tramite:

SMS con invii personalizzati effettuati dal 15/02 fino al 24/02/2017;

con invii personalizzati effettuati dal 15/02 fino al 24/02/2017; IVR dedicato con la predisposizione del numero gratuito 409160 , che ciascun cliente può chiamare per ascoltare le informazioni di dettaglio personalizzate sulle modifiche che riguardano la sua linea mobile;

dedicato con la predisposizione del numero gratuito , che ciascun cliente può chiamare per ascoltare le informazioni di dettaglio personalizzate sulle modifiche che riguardano la sua linea mobile; WEB un’informativa dedicata presente nella sezione MyTIM Mobile del sito tim.it in cui sono presenti le informazioni di dettaglio personalizzate sulle modifiche che riguardano la sua linea mobile. Clicca qui per accedere direttamente a tale area.

un’informativa dedicata presente nella sezione del sito tim.it in cui sono presenti le informazioni di dettaglio personalizzate sulle modifiche che riguardano la sua linea mobile. Clicca qui per accedere direttamente a tale area. Servizio Clienti 119 in cui gli addetti alla risposta sono a disposizione per fornire tutte le informazioni di dettaglio personalizzate.

“Il Cliente che non accettasse le modifiche proposte, in base all’art. 70.4 del D.Lgs. 259 del 2003, ha la facoltà di recedere senza penali entro il 3 aprile 2017 anche tramite passaggio con portabilità ad altro gestore. Per richiedere il recesso dal contratto, che comporta la cessazione della linea e, ove non sia richiesto il passaggio ad altro operatore, la perdita del numero telefonico in tuo possesso,Clicca qui. Nel caso in cui sulla linea sia presente un Prodotto in rateizzazione in corso di vigenza contrattuale (24 o 30 mesi in funzione del prodotto scelto), sarà addebitato il saldo delle rate residue a scadere e il prodotto resterà di proprietà del cliente”.

Inoltre i clienti interessati hanno la possibilità di attivare gratuitamente entro il 3 aprile 2017, direttamente dalla sezione MyTIM Mobile del sito tim.it o semplicemente rispondendo SI ad un SMS di attivazione che riceverà da TIM, la seguente offerta promozionale:

”1GB Gratis per 7 giorni“, che regala 1 GIGA aggiuntivo per navigare in Internet alla velocità del 4G di TIM da Smartphone, PC, Tablet”

