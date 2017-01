TIM Galaxy Go: minuti illimitati e 6GB Internet 4G a €10 per tutti i clienti

Alle offerte dedicate agli utenti che desiderano passare al nuovo operatore TIM affianca ora anche le promozioni per i suoi attuali clienti, ponendo in essere un’offerta davvero interessante. Di fatto la fusione Wind3 promette di portare via all’operatore nazionale un gran numero di clienti e proprio per questo è giunta l’ora di prendere in mano le redini della situazione, in un mercato diventato ormai fin troppo competitivo.

Sul finire della scorsa settimana avevamo incontrato le promozioni TIM Young Powered XL New volute per il reintegro dei clienti provenienti principalmente da Vodafone, Wind e Tre Italia. L’offerta comprende 200 minuti di chiamate verso tutti ed illimitate verso i numeri dell’operatore, 1000 messaggi SMS e 4GB di traffico dati incluso per gli Under 30.

Accanto a questa prima offerta winback si colloca ora una nuova promo per gli adepti al vettore nazionale. La nuova promozione si chiama TIM Galaxy Go e si classifica come la migliore offerta mobile fin oggi proposta dall’operatore.

La notizia giunge da alcuni utenti informati in via preventiva tramite SMS, in cui si fa menzione del fatto di poter ricevere 6GB di dati internet sotto rete 4G LTE e minuti illimitati verso tutti a partire da €10 ogni 28 giorni. Restano fuori dai termini della promozione gli SMS.

L’aspetto senz’altro interessante di questa nuova tariffa risiede nel fatto che il periodo utile per l’attivazione è stato fissato fino al prossimo 10 Gennaio 2018 e che gli utenti possono invitare amici e conoscenti cui saranno garantite le medesime condizioni di contratto.

Secondo quanto appreso dalle indiscrezioni l’offerta può essere attivata attraverso un contatto diretto da parte dei call center dislocati sul territorio nazionale o nei negozi TIM aderenti all’iniziativa in caso di passaggio da altro operatore.

Ohi! Hai visto l’INCREDIBILE offerta di TIM? A soli 10€ hai 6GB alla velocità del 4G + Minuti Illimitati per tutto il 2017. Possiamo dirlo ai NOSTRI AMICI DEL STUO STESSO OPERATORE…l’offerta è valida anche per loro! Si può attivare nei negozi TIM o inserendo il numero su bit.ly/passa-a-TIM-GALAXY-GO“

Il costo di attivazione previsto per la nuova offerta TIM è di €3 e le successive attivazioni avvengono in automatico tramite credito residuo. Dal primo rinnovo successivo al 1 Gennaio 2018 l’offerta si porterà dai 6B/minuti illimitati a minuti illimitati e 3GB con tariffazione a 28 giorni. Al termine dei GB il traffico dati viene bloccato sino al successivo rinnovo.

Che cosa ne pensi della nuova promozione TIM?

