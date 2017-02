TIM: novità, offerte, promozioni per tutti e winback con 1.000minuti/5GB Internet a €7 [Marzo 2017]

Il contesto delle offerte concesse dagli operatori mobili tra cui TIM. Vodafone ed altri ai propri utenti cambierà progressivamente al consolidarsi dell’intesa WindTre sul piano commerciale e con l’ingresso dei nuovi arrivati, prima fra tutti FreeMobile di Iliad. Per il momento il mercato è in continuo fermento e proprio per questo i fornitori di servizio si sono gettati in una folle corsa all’ultimo cliente proponendo iniziative interessanti come quelle che sono state concesse da TIM Mobile per il mese di Marzo 2017 sia per i nuovi che per i vecchi utenti.

Offerte TIM per nuovi e vecchi utenti

A partire dal 27 Febbraio e fino al 26 Marzo 2017, TIM offre l’interessante possibilità di ricevere un nuovo smartphone in comodato s’uso gratuito pagando soltanto un anticipo iniziale. In questo frangente di tempo si rendono quindi disponibili alcune promozioni come le “Tim Special Smartphone Edition” riservate a coloro che aderiscono all’operatore in qualità di nuovi utenti.

Le offerte partono da un minimo di €15 al mese e riportano un vincolo contrattuale minimo di 30 mesi con un costo iniziale di attivazione una tantum di €3. Nello specifico avremo:

TIM Special Edition 15: offre insieme allo smartphone (che potrebbe essere ad esempio un Galaxy A5 2017 con anticipo di €49) 1.000 minuti al mese verso tutti senza scatti e con tariffazione al secondo e 4GB di Internet con la velocit del 4G a €15 al mese

offre insieme allo smartphone (che potrebbe essere ad esempio un Galaxy A5 2017 con anticipo di €49) 1.000 minuti al mese verso tutti senza scatti e con tariffazione al secondo e 4GB di Internet con la velocit del 4G a €15 al mese TIM Special Edition 20: che offre invece non soltanto lo smartphone (abbiamo anche l’ottimo Galaxy S7 con anticipo di €99) ma anche un bundle da 2.000 minuti senza scatto alla risposta verso tutti e con tariffazione al secondo e sempre 4GB di traffico dati Internet in mobilità con supporto alla velocità delle reti di quarta generazione. Il tutto a €20 al mese.

Salvo proroghe, e sempre entro i termini stabiliti, tutti i clienti TIM ricaricabili possono attivare le versioni standard delle offerte Special e quindi Special Voce, Special Start e Special Large a partire da €10 ogni 4 settimane. I nuovi clienti potranno scegliere invece di attivare anche la Special Voce+Dati senza smartphone che integra in bundle 500 minuti e 2GB di traffico Internet a fronte di un costo di attivazione di €3 e con previsto rinnovo entro i termini delle 4 settimane.

Possiamo avere in questo caso:

Tim Special Voce: con €10 ogni 4 settimane abbiamo 500 minuti verso tutti cumulabili.

con €10 ogni 4 settimane abbiamo 500 minuti verso tutti cumulabili. Tim Special Start: 1.000 minuti verso tutte le numerazioni nazionali e con 2GB di traffico dati incluso al costo di €20 ogni 28 giorni.

1.000 minuti verso tutte le numerazioni nazionali e con 2GB di traffico dati incluso al costo di €20 ogni 28 giorni. Tim Special Large: 3.000 minuti verso tutti e 3GB di traffico dati internet mobile al costi di ben €30 ogni 4 settimane.

Come già visto i costi di attivazione per le promozioni in essere sono di €3 a carico dei nuovi utenti e di €19 per i già clienti. Chiunque proceda all’attivazione di una delle suddette promozioni avrà incluso nel prezzo l’accesso illimitato ai servizi TiM Music per i primi 6 mesi. Chi attiva le offerte riceve un SMS con link di attivazione valido 30 giorni. Per finire, sempre nel periodo compreso tra il 27 Febbraio ed il 26 Marzo 2017, i già clienti potranno attivare la nuova TIM Young Junior a €6 ogni 4 settimane con 0.5GB di traffico Internet, 60 SMS e 60 minuti verso tutti.

Nel corso di questo periodo promozionale gli utenti possono personalizzare le proprie offerte aggiungendo ulteriori minuti o 500MB alle proprie offerte o anche le chiamate illimitate verso uno o più amici appartenenti allo stesso operatore al costo di €0.99 ogni 4 settimane.

Offerte TIM Winback

Le offerte WinBack si applicano a tutti coloro che attuano la portabilità del loro numero verso l’operatore. La promo è attivabile già a partire da oggi per tutti coloro che provengono da Fastweb o da qualsiasi altro operatore virtuale. Si chiama TIM Five GO ed offre in bundle 1.000 minuti di chiamate verso tutti senza scatto alla risposta su fissi e mobili nazionali, ben 5GB di traffico dati Internet alla velocità del 4G ed il rinnovo automatico delle offerte su credito residuo ogni 4 settimane al costo di soli €7. Non sono inclusi nella promo gli SMS.

Il costo di attivazione previsto per la nuova offerte è di €3 e si può aderire alla nuova offerta direttamente attraverso il sito ufficiale della compagnia che rimanda alla pagina dedicata o anche attraverso uno dei negozi abilitati dislocati nel territorio nazionale che aderiscono all’iniziativa.

Richiedendo la SIM direttamente online si andrà in contro ad un costo di €20 entro cui rientrano le spese di spedizione, €7 da utilizzarsi per il primo rinnovo, €3 una tantum come costi di attivazoine e €5 di traffico disponibile in residuo.

La nuova offerta è valida sino ad esaurimento coupon e pertanto non viene segnalata nessuna scadenza, sebbene pare che i vantaggi siano disponibili soltanto per un numero limitato di utenti. Approfittate subito di quest’ottima occasione.

Queste le offerte TIM per il mese di Marzo 2017. Che cosa te ne pare? A te la parola.

LEGGI ANCHE: TIM porta i rinnovi ogni 4 settimane anche sulle offerte di telefonia fissa