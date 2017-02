TIM, nuovi aumenti: TIM Special diventa Maxxi a €2 in più con 2GB aggiuntivi

TIM sta inoltrando un SMS informativo verso tutti i suoi utenti confermando che dal prossimo rinnovo successivo al 3 Aprile 2017 l’offerta Special diventa TIM Maxxi ed introduce un sovrapprezzo di €2 rispetto all’offerta base, portando con se ulteriori 2GB di traffico dat ogni 4 settimane. La modifica delle condizioni avviene in modo del tutto automatico.

Inoltre all’interno dello stesso messaggio la compagnia conferma quanto già detto nelle nostre pagine nel corso di questi ultimi giorni in merito alla modifica delle condizioni di traffico in esaurimento che a partire dallo stesso periodo non saranno più limitati a 32Kbps ma si bloccheranno completamente se non a patto di aderire ad un’ulteriore offerta dati mobile dell’operatore tra quelle messe a disposizione.

Qui di seguito viene indicato l’SMS informativo inoltrato da TIM Mobile ai suoi clienti. Siete d’accordo con l’aumento di prezzo voluto da gestore con questa nuova proposta? La parola va direttamente a voi ed in particolare a coloro che attualmente utilizzano la promo Special Large a €30 ogni 28 giorni con 3GB di traffico dati. Via ai commenti.

