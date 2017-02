TIM regala 3GB di traffico dati: ecco l’offerta per San Valentino

Dopo Tre e Vodafone anche TIM concede in uso la sua promozione San Valentino chiamata Porta un amico in TIM. La nuova offerta consente a tutti i clienti ricaricabili di beneficiare di un bundle gratuito di 3GB di traffico dati da spendere entro 90 giorni dalla data di attivazione. Ma come funziona la nuova promozione?

La nuova iniziativa prevede l’attivazione diretta tramite il sito ufficiale della compagnia e consente ai clienti dell’operatore e non di invitare un amico proveniente da un altro gestore. L’attivazione deve essere effettuata entro e non oltre il prossimo 15 Febbraio 2017 tramite invito, sebbene i clienti invitati da altro operatore potranno comunque passare a TIM e ricevere i 3GB omaggio entro il 31 Marzo 2017.

Se l’invitante è già in TIM l’erogazione del regalo avverrà in modo del tutto automatico sia per il cliente che per l’amico nei giorni successivi l’inoltro della richiesta di portabilità. Il cliente che riceve più inviti non riceve più GB ma la portabilità si effettua soltanto con il primo invito ricevuto.

La promozione garantisce un bundle di 3GB di traffico dati sotto connessione veloce 4G LTE da utilizzare senza ulteriori costi entro 90 giorni. Che cosa ne pensate di questa nuova iniziativa?

