TIM regala 8 GB di internet ai suoi clienti per la Festa delle donne

Mancano poco ormai all’8 Marzo e oggi TIM, come Vodafone nei giorni scorsi, annuncia un regalo per tutti i suoi clienti, celebrando così la festa della donna.

Da oggi quindi, tutti i clienti TIM potranno attivare l’opzione “Regalo 8 Giga“, disponibile tramite l’applicazione per smartphone MyTim da oggi fino al 9 Marzo. L’opzione in questione fornisce a chi ne usufruisce, ben 8 GB di traffico dati internet in 4G in regalo.

Il traffico dati internet sarà limitato ad un tempo di 24 ore dal momento dell’attivazione dell’opzione, ed ovviamente verrà consumato prima di quello che avete a disposizione nell’offerta attiva sulla vostra SIM.

Sarà possibile inoltre, come potete vedere qui sopra, scaricare un ebook gratis, a partire dalla data di oggi fino al 12 Marzo, dall’applicazione TIMreading. La scelta dell’e-book purtroppo non è a vostra scelta, ma vi viene segnalato dalla stessa azienda.