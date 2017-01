TIM regala un ebook a scelta a tutti i suoi utenti

TIM mette a disposizione di tutti gli utenti la possibilità di ricevere un ebook gratis a scelta tra le proposte portate avanti dalla società tramite TIMReading.

TIMReading è il portale dedicato all’editoria digitale dell’omonimo vettore di servizi. Offre un ampio catalogo di proposte che conta su oltre 130 mila titoli in lingua italiana. Al suo interno si trovano le opere dei grandi autori nazionali ed anche delle case editrici estere. Le risorse sono accessibili sia da Personal Computer che da dispositivo mobile, ovvero smartphone e tablet con la possibilità di scegliere tra l’addebito su credito residuo o in bolletta o conto TIM per ll pagamento del corrispettivo.

L’accesso al portale si rivolge a tutti i clienti anche senza procedura di registrazione. Possiamo leggere i nostri libri direttamente online senza erodere il traffico dati a nostra disposizione o procedere al download dell’apposita applicazione per la lettura in locale che, inoltre, garantisce il download del contenuto e la disponibilità del file.

Al più presto saranno messi a disposizione anche nuovi sistemi di pagamento per tutti coloro che non sono utenti TIM. Per il momento, la società offre in catalogo il download o la visualizzazione gratuita di uno dei seguenti libri:

Bridget Jones’s Baby – I diari, di Helen Fielding

Pilgrim, di Terry Hayes

Il ciclo dell’eredità, di Christopher Paolini

Scegliamo il nostro libro tra quelli proposti sopra in elenco dalla pagina ufficiale dedicata all’iniziativa o dall’SMS che la società sta provvedendo ad inoltrare a tutti i propri clienti. La promozione è attualmente attiva ed ha validità fino al prossimo 5 Febbraio 2017.

