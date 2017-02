TIM Vision offrirà la trasmissione di contenuti sportivi

Il modo di accedere ai contenuti multimediali sta cambiando a favore di piattaforme all-in-one che garantiscano la massima interattività ed un’ampia programmazione televisiva per Film, Serie TV, Documentari ed eventi sportivi. Proprio in merito a quest’ultimo punto TIM si sta muovendo stipulando nuove trattative per la concessione dei contenuti Sport da offrire alla propria clientela.

Flavio Cattaneo, amministratore delegato di Telecom Italia chiarisce la posizione della società in merito ai nuovi progetti dicendo che:

E’ un driver che adottiamo per attrarre nuova clientela, dentro c’e’ anche lo sport che serve proprio per questo. Al riguardo ci sono trattative in corso delle quali non posso svelare il contenuto. E’ una parte molto importante anche se non paghiamo prezzi incredibili.

Con Tim Vision potremmo quindi espandere l’offerta di contenuti in streaming sebbene in merito non vi siano ancora dettagli esaustivi. Molto probabilmente si tratterà delle trasmissioni dedicate alla Serie A mentre per quanto riguarda Film e Serie TV si punterà molto probabilmente ad un incremento di tipo qualitativo più che quantitativo. In tal senso l’obiettivo è quello di assicurare la visione dei contenuti inseriti nella top ten delle preferenze.

L?amministratore delegato TIM ha inoltre parlato dei costi condivisi con compagnia terze sui nuovi contenuti e della produzione dei video. Ovviamente, nei termini previsti dalla Legge, TIM non può entrare nella produzione dei contenuti in via esclusiva ed è per questo che è stata prevista la piattaforma Vision. Non è da escludere quindi la possibilità di realizzare contenuti originali da destinare all’utenza.

Come se non bastasse l’offerta TIM Vision si renderà molto interessante verso tutti coloro che sottoscrivono un abbonamento ai servizi di telefonia fissa, visto e considerato che le attuali promozioni offrono in bundle gratuito la visualizzazione dei contenuti multimediali sia a casa che fuori casa tramite la piattaforma.

