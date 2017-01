TIM e Vodafone: nuove offerte Casa con Netlifx e SIM inclusa

Questo primo mese ha visto l’introduzione di un gran numero di offerte per il mercato telefonico di casa da parte dei vettori nazionali, sebbene TIM e Vodafone abbiano deciso di porre in essere alcune interessanti nuove promozioni.

Di seguito passeremo in rassegna le offerte TIM e Vodafone del momento per le chiamate e internet illimitato da casa senza limiti e le opzioni Netflix e SIM dati 4G per la navigazione fuori casa inclusi nel prezzo. Ecco le migliori offerte del periodo.

TIM ADSL illimitata e linea di casa

La promozione ADSL illimitata e linea di casa si rivolge a tutti i clienti che intendono rivolgersi all’operatore TIM che per l’occasione ha concesso in uso la possibilità di avere internet illimitato da casa in tecnologia ADSL 7 Mega e chiamate illimitate incluse nel prezzo. Si dovrà pagare soltanto lo scatto alla risposta di 16.13 centesimi. L’offerta include la linea di casa senza ulteriore sovrapprezzo dovuto ai costi di attivazione.

Incluso nel bundle dell’offerta troviamo anche 60 minuti di chiamate al mese incluse verso tutti i telefoni mobili internazionali delle zone 1-2-3-4-5. Incluso nel prezzo dell’offerta troveremo anche 1 Antivirus per PC ed una casella di posta elettronica con spazio incluso da 3GB e protezione antivirus ed antispam, nonché il servizio Internet Pay per poter gestire l’acquisto di contenuti digitali ed il Customer Care gratuito 187 per la risoluzione di tutte le problematiche. Troviamo inoltre anche 10 messaggi gratuiti al giorno da inoltrare attraverso la webmail. Il tutto a €22.90 al mese per i nuovi clienti TIM.

Vodafone Casa IperFIbra

Come per TIM anche Vodafone propone interessanti offerte per la linea fissa di casa attraverso l’utilizzo delle tecnologie in Fibra Ottica fino ad 1Gbps. In questo caso la connessione alla rete è illimitata e veloce ed all’attivazione dell’offerta si procede attraverso il canale online che offre la tariffa in promozione a €25 ogni 4 settimane anziché €29.

Le città di Milano, Bologna, Torino e Perugia coperte dalla tecnologia Vodafone fibra viaggiano a 1.000Mbps e trovano inclusi nel prezzo un bundle di chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionale oltre 1 SIM dati inclusa con 1GB di traffico 4G per navigare anche fuori casa.

Inoltre la società propone tre mesi di abbonamento Netflix inclusi per la visione in streaming di Film, Serie TV, Documentari, contenuti per bambini e produzioni originali. L’attivazione è gratuita. Puoi verificare la copertura e le velocità della Fibra Ottica della tua zona attraverso l’utility online del sito Vodafone Italia.

Che cosa te ne pare di queste nuove offerte? Lasciaci pure le tue personali impressioni al riguardo.

