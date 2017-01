TIM Young XL Powered NEW: disponibile nuovamente fino al 12 Febbraio 2017

TIM ha disposto una proroga in merito alla sua offerta TIM Young XL Powered NEW. Si tratta, come visto in occasioni precedenti, di una promozione espressamente dedicata ai giovanissimi ed in particolare a coloro che utilizzano assiduamente la rete ed i contenuti digitali. L’offerta si rivolge a tutti gli Under 30 con SIM ricaricabile.

La proroga, così disposta dal vettore di servizi italiano, avrà una validità estesa al prossimo 12 Febbraio 2017 ed è dedicata a tutti i clienti ricaricabili che decidono di passare al nuovo operatore: Al costo di €9 ogni 4 settimane, la promozione offre:

4GIGA Internet alla velocità del 4G

Internet alla velocità del 4G 200 minuti verso tutti e chiamate illimitate verso i numeri TIM

verso tutti e chiamate illimitate verso i numeri TIM 1000 SMS

TIM MUSIC incluso senza consumare GB

Inoltre, tutti coloro che accedono alla promozione e portano un amico ricevono 1GB di traffico dati in più, fino ad un massimo di 3GB.

Ulteriori informazioni sulle modalità di adesione ed attivazione sono disponibili all’interno della sezione dedicata e sul portale ufficiale dedicato del sito.

Che cosa te ne pare di questa promozione? Desideri offerte anche per la tua linea fissa di casa in Fibra Ottica? Scopri le migliori offerte del mese di Gennaio 2017.

LEGGI ANCHE: ADSL: Promozioni Vodafone, TIM, Fastweb ed Infostrada