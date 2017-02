Tiscali Fibra Full: a €19.95 per un anno chiamate ed Internet 100 Mega

Tiscali propone una nuova iniziativa per gli utenti residenziali concedendo in uso le proprie connessioni in Fibra ottica 100Mbps al costo di soli €19.95 al mese per un anno. Ma i vantaggi non terminano qui.

Infatti, grazie alla nuova offerta Tiscali potremo avere un bundle di chiamate gratuite verso tutte le numerazioni fisse e mobili nazionali incluso nel prezzo, oltre che 12 mesi di visione gratuita delle programmazioni TIM Vision per Film, Serie TV, cartoon ed altro. A questo vengono anche aggiunti 60 minuti di chiamate incluse al mese verso i fissi nazionali e l’attivazione gratuita con model router WiFi.

Il costo dell’offerta è in promozione a €19.95 al mese anziché €49.95 al mese per un anno e si rivolge a tutti i nuovi clienti che effettuano l’attivazione online dell’offerta che a partire dal secondo anno riporta un costo di €34.95 al mese.

Le attivazioni per le nuove promozioni Tiscali Fibra Ottica Full si effettuano, come già detto. esclusivamente online e sono valide soltanto fino a domani 9 Febbraio 2017. Per ulteriori informazioni in merito alla nuova offerta si rimanda alla pagina dedicata del sito ufficiale dedicato all’iniziativa che trovate al seguente indirizzo.

Che cosa ve ne pare di questa nuova promozione?

