Tiscali Mobile Open: nuove offerte sino a 6GB di dati a €15

Tiscali Mobile aggiorna il suo parco offerte proponendo tariffe vantaggiose di tipo Open. Si tratta di tre piani tariffari disponibili a partire dalla giornata di oggi 23 Gennaio 2017 e con validità attiva di 28 giorni secondo nuove disposizioni. I dati possono essere utilizzati soltanto sotto rete 3G e sono proposti in sconto fino al prossimo 26 Gennaio 2017.

L’attivazione delle nuove promo Tiscali avviene online fino al 26 Gennaio 2017 o al loro costo originale fino al prossimo 2 Febbraio 2017 salvo proroghe: Ecco che cosa offre la compagnia.

L’offerta base di Tiscali Mobile Open 1GB offre al cliente 250 minuti di chiamate verso tutti inclusi SMS illimitati ed 1GB di traffici dati al costo di €5 ogni 4 settimane anzich €10 così come previsto in origine. L’offerte intermedia Open Mobile 4GB si articola in 600 minuti verso tutti (illimitati verso utenti dello stesso vettore) con SMS illimitati e 4GB di traffico dati Internet 3G al costo di €9 ogni 28 giorni anziché €15.

Sul gradino più alto troviamo poi Tiscali Mobile Open 6GB al costo di €15 ogni 4 settimane e con un bundle dati da ben 6GB, 1.000 minuti di chiamate verso tutti e 1.000 SMS.

Ulteriori informazioni in merito alle nuove offerte sono reperibili all’interno del sito ufficiale. Che cosa te ne pare di queste nuove promozioni? Consulta anche le ultime offerte per l’ADSL di casa.

