Svelati per la prima volta nel corso dell’IFA 2016 di settembre tenutosi a Berlino, la casa produttrice TP-Link nel corso delle ultime ore ha ufficialmente annunciato sul territorio italiano i nuovi ed interessanti smartphone Android appartenenti alla gamma Neffos serie X, ovvero: X1 e X1 Max.

Dopo aver visto di sfuggita i due dispositivi all’evento IFA della capitale tedesca, da oggi sono disponibili all’acquisto e in vendita nel nostro paese presso i rivenditori fisici e online. In termini di design X1 e X1 Max sono parecchio interessanti, ad esempio troviamo una scocca completamente in alluminio, unibody e uno spessore contenuto: 7.9 mm.

Il pannello touchscreen vanta una diagonale da 5 pollici con risoluzione HD per quanto riguarda la versione X1, oppure da ben 5.5 pollici Full HD per il fratello maggiore X1 Max. Tutte e due i device sono caratterizzati dall’ottima CPU Helio P10 octa-core e sono associati ad un quantitativo di memoria RAM pari a 2GB o 3GB per Neffos X1, e 3 o 4GB per X1 Max. Anche lo storage è di 16 o 32GB su X1 e su X1 Max 32 o 64GB.

Nel corso dell’annuncio la compagna ha voluto evidenziare la presenza sul retro del sensore biometrico che, oltre a sbloccare il terminale, permette in tutta semplicità di effettuare pagamenti in sicurezza, avviare app protette, rispondere alle chiamate in arrivo e scattare gli amatissimi selfie.

Qui sotto potete dare uno sguardo alle caratteristiche tecniche del Neffos X1:

Pannello con diagonale da 5 pollici e risoluzione HD 1280 x 720 pixel, densità di pixel 293.7PPI;



Colore: Grigio Oro;

Grandezze: 142 * 71 * 7.95 mm;

Processore: Helio P10 Octa-core MT6755M 4*Cortex-A53 1.8GHz + 4*Cortex-A53 1.0GHz affiancato ad una GPU: ARM mali-T860MP2 550MHz;

Memoria: 2GB RAM + 16GB ROM – 3GB RAM + 32GB ROM – Slot Micro SD (fino a 128 GB);

Fotocamera principale con sensore da 13 megapixel, PDAF;

Fotocamera anteriore con sensore da 5 megapixel per i selfie;

Piattaforma operativa Android Marshmallow 6.0;

Batteria da 2250 mAh.

Ecco invece le specifiche di Neffos X1 Max:

Schermo da ben 5.5 pollici, risoluzione FHD 1920 x 1080 pixel – densità di pixel 403.4PPI;

Processore Helio P10 Octa-core MT6755M 4*Cortex-A53 1.8GHz + 4*Cortex-A53 1.0GHz;

GPU ARM mali-T860MP2 550MHz;

Colore: Grigio Oro;

Grandezze: 152,8 * 76 * 7.75 mm;

Memoria: 3GB RAM + 32GB ROM – 4GB RAM + 64GB ROM – Slot Micro SD (fino a 128 GB);

3GB RAM + 32GB ROM – 4GB RAM + 64GB ROM – Slot Micro SD (fino a 128 GB); Fotocamera principale da 13 megapixel, PDAF;

Fotocamera anteriore da 5 megapixel;

Android Marshmallow 6.0;

Batteria da 3.000 mAh.

I nuovi dispositivi di Neffos X1 e X1 Max sono già acquistabili presso tutti i rivenditori fisici e online, ad un costo competitivo di 199 euro per il modello base X1, mentre per la variante più grande X1 Max 4-64 bisogna spendere circa 269 euro.