Trapelano i 5 colori del Samsung Galaxy S8: 4 nuovissime foto oggi 20 febbraio

Il Samsung Galaxy S8 presenterà diverse novità rispetto a quanto abbiamo registrato lo scorso anno al Mobile World Congress di Barcellona, quando il produttore asiatico ha presentato ufficialmente il Samsung Galaxy S7 al pubblico e agli addetti ai lavori. In queste settimane abbiamo ripetuto più volte che uno dei punti di forza del nuovo top di gamma sarà proprio il design, con la ferma volontà degli ingegneri di ridurre al minimo i bordi dello smartphone per valorizzarne ulteriormente lo schermo.

Quanto trapelato oggi 20 febbraio attraverso un personaggio come Ice Univers, che raramente si sbilancia su questi temi senza avere nulla tra le mani, evidenzia il fatto che il colosso asiatico intende presentare alla propria utenza anche una vasta gamma di colori disponibili insieme al nuovo Samsung Galaxy S8. Quali? La fonte ci presenta alcune cover che dovrebbero essere commercializzate per il device, incentrate nel dettaglio su nero, bianco, blu, oro e argento.

Ovviamente la notizia non può ancora essere spacciata come ufficiale e definitiva, ma è chiaro che la proliferazioni di indiscrezioni simili non fa altro che alimentare la sensazione di poterci imbattere in svariati Samsung Galaxy S8 sul versante della varietà di colori.

Del resto anche l’occhio vuole la sua parte e dopo alcuni anni in cui l’azienda è rimasta ancorata ad un numero limitato di tonalità, pare che il il 2017 possa essere l’anno in cui si andrà incontro alle esigenze di diversi utenti.

Vi ricordiamo che il Samsung Galaxy S8 dovrebbe fare la sua prima apparizione al pubblico in occasione del Mobile World Congress di Barcellona, anche se la vera e propria presentazione pare sia stata organizzata a fine marzo a New York.

Per quanto concerne la vera e propria commercializzazione del top di gamma, difficilmente avremo modo di toccarlo con mano qui in Italia prima di aprile.