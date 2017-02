Tre Italia lancia All-IN 400 San Valentino: promo che ti conquisteranno

La joint venture creatasi tra Tre Italia e Wind porterà alla creazione di una complessa infrastruttura innovativa che introdurrà di certo nuovi servizi ma per il momento le società continuano a proporre soluzioni interessanti che anticipano l’avvento della Festa degli Innamorati ed offrono una serie di offerte interessanti per migliorare la propria esperienza di utilizzo con le piattaforme mobile.

Tre All-In 400 Unlimited San Valentino offre di fatto la soluzione ideale a tutti coloro che non desiderano scendere a compromessi e limitazioni di sorta con i servizi mobile offerti dalla rete.

La compagnia propone a partire da oggi e fino al prossimo 19 Febbraio 2017 due offerte che si concretizzano in ALL-IN 400 San Valentino e ALL-IN Unlimited San Valentino. Si tratta di due soluzioni interessanti che scopriremo subito.

Tre All-In 400 San Valentino Edition

La promozione prevede soglie settimanali di pagamento da €2.50 (per un totale di €10 ogni 4 settimane) ed offre in bundle 400 minuti di chiamate (100 minuti a settimana), 400 SMS (100 a settimana) e ben 8GB di traffico dati Internet (2GB a settimana) disponibili gratuitamente anche in 4G attivando l’opzione per nuovi clienti fino al prossimo 5 Febbraio 2017. Puoi attivare l’offerta online o anche presso un centro autorizzato della tua zona.

Tre All-In 400 Unlimited San Valentino Edition

La promo Unlimited mantiene le stesse condizioni di traffico settimanale per quanto riguarda le chiamate e gli SMS ma estende la portata del traffico dati a ben 12GB da suddividersi in soglia da 3Gb a settimana sotto rete Tre Italia 4G LTE.

Ambedue le promozioni prevedono un costo di attivazione una tantum di €9. Per ulteriori dettagli e per scegliere l’offerta che più ti aggrada consulta il sito ufficiale online della compagnia o consulta un operatore di punto vendita. Che cosa te ne pare di queste nuova offerte?

