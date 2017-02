Dopo aver visto le presunte specifiche tecniche che accompagneranno il prossimo top di gamma P10 della casa produttrice Huawei, da qualche ora su Internet sono ufficialmente emerse le specifiche del modello Lite del device.

A rivelarci il tutto è stato l’affidabilissimo Roland Quandt tramite il suo account Twitter, secondo il quale la componentistica che accompagnerà l’attesissimo Huawei P10 Lite sarebbe trapelata sul noto benchmark GeekBench.

Il dispositivo del produttore cinese, identificato con il seguente nome in codice: Huawei WAS-LX1A, sarebbe caratterizzato da:

Processore Kirin 655 HiSilicon;

Memoria RAM di 4GB;

Piattaforma operativa Android Nougat versione 7.0.

Analizzando gli scatti, il presunto P10 Lite di casa Huawei nel test single-core è riuscito ad ottenere un punteggio pari a 779 in quello multi-core, invece, 3.023.

Ora come ora non possiamo dare per certo le caratteristiche rese note da GeekBench per quanto concerne il modello Lite del prossimo dispositivo di punta dell’azienda cinese. Molto probabilmente maggiori dettagli li avremo nelle prossime settimane, con l’avvicinarsi dell’attesissima fiera tecnologia MWC 2017 di Barcellona in programma a fine febbraio.