TV LCD UHD Quantun Dot: LeEco lavora su nuovi modelli

LeEco è attualmente al lavoro su nuove soluzioni TV LCD Quantum Dot Display. Alcuni prototipi sono stati presentati al Consumer Electronic Show 2017. Il modello dalle dimensioni più ampie, ovvero sia l’uMax85 con diagonale da 85 pollici, è stato mostrato nella sua versione uMax85Q.

Le specifiche sono sostanzialmente identiche, eccezion fatta per il maggior spazio di copertura colore disponibile. Di fatto, secondo le dichiarazioni di LeEco, la versione Quantum Dot è in grado di riprodurre il 90% dello spazio colore del BT.2020.

Un altro prototipo, chiamato LeEco U65, è il 65 pollici LED Edge caratterizzato da cornici molto sottili e design minimalista. Il prodotto riporta a configurazioni già viste per i nuovi televisori, dove al display si affianca la soundbar esterna per la gestione del flusso audio. In tal caso abbiamo anche un subwoofer per le basse frequenze ed una copertura colore del 90% su BT.2020.

Allo stato attuale non sono disponibili i dettagli sui prezzi e la disponibilità. Li comunicheremo a tempo debito.

