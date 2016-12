Ufficiale, imminente Android 7.1.1 Nougat su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge

Utenti di Samsung Galaxy S7 e S7 Edge, preparatevi: sta per arrivare una rivoluzione sui vostri telefoni. Si chiama Android 7.1.1 Nougat, la versione più recente del sistema operativo di Google che tantissimi utenti stavano aspettando con impazienza. Samsung ha confermato ufficialmente di aver terminato il programma della beta, che ha permesso a molte persone di provare in anteprima il nuovo so per segnalare bug e malfunzionamenti.

La compagnia sud coreana ha realizzato e rilasciato 5 versioni beta di Android 7.0: Samsung ha avvisato i membri della beta che oggi, 30 dicembre alle 24:00 il programma finisce. Si leggono i ringraziamenti a tutti coloro che si sono impegnati a segnalarle i bug. Ma la versione che sarà rilasciata sarà la più recente Nougat 7.1.1.

La versione finale di Android 7.1.1 Nougat per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge sarebbe quindi imminente, prevista durante le prime settimane di gennaio. Avere questa nuova versione significa accedere a un’interfaccia utente completamente rivista: parliamo della forma icone rivista e colori migliorati ma anche Quick Settings più intelligenti.

Un esempio su tutti: la nuova possibilità di rispondere a un messaggio senza aprire l’app, ma direttamente dalla notifica sulla schermata Home. Piccolezze, ma ce ne saranno tantissime: una su tutte è l’Always On display migliorato, che mostrerà ora, data e notifiche perse. Lo sviluppo è proceduto cercando di rendere l’interfaccia più veloce e snella, per esempio la risoluzione dello schermo sarà selezionata di default in Full HD (ma si potrà tornare in Quad HD). Inoltre le app Messaggi, Fotocamera e Galleria avranno delle funzionalità in più, come le gesture della fotocamera: con swipe da destra a sinistra si potrà accedere ai filtri, per esempio.

Come aggiornare Samsung Galaxy S7 ed S7 Edge ad Android Nougat

Basterà innanzitutto eliminare i dati e le app che non si utilizzano, prima di aggiornare. Poi fare un backup, non si sa mai. Infine bisognerà cercare l’aggiornamento dalle impostazioni, selezionare “avvia ricerca” con connessione internet attiva (utilizzate il WiFi), una volta trovato l’aggiornamento scaricatelo. Chiaramente ora non è ancora disponibile, ma in Italia con tutta probabilità si dovrà aspettare solo qualche settimana, massimo entro gennaio, come recitano i ringraziamenti ufficiali di Samsung.