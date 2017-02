Ufficiale la svolta per l’aggiornamento Nougat su Samsung Galaxy S7: tempi di uscita in Italia

Abbiamo dovuto attendere moltissimo, oltre ogni aspettativa, ma adesso siamo pronti anche qui in Italia alla svolta per l’aggiornamento Android Nougat dedicato ai Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge in commercio nel nostro Paese, almeno per quanto riguarda la versione no brand. Abbiamo cercato conferme direttamente dall’azienda che puntualmente ce le ha fornite, sperando che gli operatori non vengano smentiti dai fatti.

Proviamo ad analizzare la situazione con maggiore attenzione e, a tal proposito, vi riportiamo quanto trapelato direttamente dalla conversazione avuta nel pomeriggio del 27 febbraio con un tecnico di Samsung Italia. Sostanzialmente, il rilascio dell’aggiornamento Nougat per Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge no brand dovrebbe sbloccarsi entro la giornata di domani. Questa la chat integrale.

Samsung Italia: Ciao Federica, ho letto la tua sintesi

Redazione FocusTech: Buongiorno, scrivo per una nota testata in ambito smartphone e vorrei chiedere informazioni sul rilascio dell’aggiornamento Nougat per Samsung Galaxy S7 no brand. Siccome a più riprese si è parlato di febbraio, confermate che tra oggi e domani ci sarà finalmente il rilascio ufficiale?

Samsung Italia: Si, possiamo confermare che la data. Samsung ci ha fornito notizie che indicano un rilascio di Android Nougat entro il mese di febbraio su Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge. Ecco perché ribadiamo di attenderlo tra oggi e domani.

Redazione FocusTech: Per quanto riguarda i brandizzati?

Samsung Italia: Per i prodotti con brand operatore Android 7 è già stato rilasciato sui Galaxy S7 ed S7 edge H3G; invece per gli altri ancora non abbiamo informazioni.

Insomma, al 27 febbraio la situazione appare piuttosto chiara. Entro oggi o domani, dunque, molti utenti dovrebbero ricevere l’aggiornamento Android Nougat per Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge no brand, mentre per quelli brandizzati la situazione appare un tantino più articolata. Staremo a vedere come andranno le cose nelle prossime settimane.