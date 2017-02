Ufficiale l’aggiornamento Nougat per Samsung Galaxy S7 ed S7 Edge in Italia: come installarlo

Abbiamo dovuto attendere a lungo, forse troppo, ma da questa mattina è finalmente possibile scaricare l’aggiornamento del sistema operativo Android Nougat anche qui in Italia con i vari Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge. A partire dalle 7 circa di oggi 21 febbraio, infatti, si sono moltiplicate dapprima le segnalazioni da parte degli utenti che dispongono della versione no brand dei due dispositivi, che dopo settimane di ritardo hanno finalmente ricevuto la tanto attesa notifica per procedere con l’installazione di Android 7.0.

Per queste particolari versioni dei device, dunque, si parla di distribuzione via OTA, anche se come potrete immaginare l’intasamento dei server Samsung al momento non consente a tutti di riscontrare l’effettiva disponibilità dell’aggiornamento. Come se non bastasse, poi, poco fa è giunta la pubblicazione del link al download ufficiale per tutti coloro che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S7 brandizzato 3 Italia, a testimonianza del fatto che ormai la situazione si sia sbloccata definitivamente.

Insomma, sembrano essere ormai alle spalle tutte le indiscrezioni che ci parlavano di possibili ritardi per il rilascio in questione, soprattutto dopo le denunce di alcuni utenti che in giro per il mondo parlavano di calo della durata della batteria per gli stessi Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge dopo l’installazione dell’aggiornamento Android Nougat, al punto che questo passo è stato fatto addirittura da un modello brandizzato.

Ricapitolando, se non disponete di un Samsung Galaxy S7 marchiato 3 Italia, al momento non potete fare altro che attendere l’apposita notifica sul vostro device per procedere al download del nuovo sistema operativo direttamente via OTA. Non è detto che la situazione si sblocchi per tutti in giornata, visto che, come potrete facilmente immaginare, in queste ore i server del produttore coreano verranno parecchio stressati. Resta l’ottima notizia che stiamo condividendo con voi oggi, in attesa di ulteriori dettagli.