Ufficiale, Samsung Galaxy S7 Edge Blu Artico in Italia: uscita, prezzo e immagini

Lo aspettavamo da temp ed ecco che oggi Samsung ci sorprende con un fulmine a ciel sereno, annunciando la disponibilità per l’Italia di Galaxy S7 Edge in versione Blu Artico. Lo ha annunciato la stessa Samsung Italia, che propone questo nuovo colore di tendenza. Questa nuova versione cromatica i caratterizza per brillare come se fosse illuminata sulla sua superficie di vetro. Dispone anche di un contrasto di colore oro sulla cornice in metallo, in questo modo crea una combinazione davvero sofisticata.

Il design appare quindi molto raffinato, di questa versione di Galaxy S7 Edge che in inglese era definita Blu Coral. Per il resto le caratteristiche rimangono invariate: fotocamera Dual Pixel per ottime prestazioni con poca luce, resistente ad acqua e polvere (IP68) e bordo curvo con funzionalità aggiuntive per gli utenti.

Infine il supporto a microSD fino a 256 GB di spazio e la funzione Always On display. Per l’uscita fortunatamente gli utenti non dovranno attendere molto, anzi, non dovranno proprio attendere. Questa nuova colorazione Blu Artico di Samsung Galaxy S7 Edge può essere acquistata da oggi al prezzo ufficiale di 829 euro: parliamo di un flagship e tra l’altro con questa colorazione nuovissima ma non disperate, anche per questo immaginiamo che i prezzi caleranno. Ecco diverse immagini ufficiali.

