Arrivano novità importanti direttamente dal mondo degli smartphone Samsung e, al contrario di quanto avviene solitamente in questi casi, si tratta di notizie ufficiali con coinvolgimento anche di device meno recenti come nel caso del Galaxy S5. Di cosa stiamo parlando esattamente? Dopo mesi di attesa, il colosso coreano ha deciso una volta per tutte di uscire allo scoperto e di condividere con il proprio pubblico la lista degli smartphone che presto o tardi riceveranno l’aggiornamento del sistema operativo Android Nougat.

Per intenderci, la novità giunge direttamente dalla Newsroom di Samsung e sostanzialmente rappresenta una chiusura “quasi” definitiva a tutti i dispositivi che non menzioneremo. Andiamo con ordine, perché infatti i primi modelli destinati a ricevere l’upgrade entro la prima metà del 2017 sono i Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S6 Edge, Samsung Galaxy S6 Edge Plus, Samsung Galaxy Note 5, Samsung Galaxy Tab A con S Pen, Samsung Galaxy Tab S2 LTE, Samsung Galaxy A3 e Samsung Galaxy A8.

Più avanti, precisamente tra il Q3 ed il Q4 del 2017, sarà poi il turno di altri device. In questo caso ci riferiamo ai vari Samsung Galaxy A5, Samsung Galaxy A7, Samsung Galaxy A9, Samsung Galaxy C7 Pro, Samsung Galaxy C7, Samsung Galaxy C5, Samsung Galaxy J7 (2016), Samsung Galaxy J7 Prime, Samsung Galaxy J5 (2016) e Samsung Galaxy J5 Prime. Insomma, finalmente il quadro della situazione pare più chiaro per tutti quelli che hanno deciso di puntare sui modelli più vari del brand asiatico.

Tutto questo per dire cose? Semplicemente che al momento pare non esserci il minimo spiraglio per i non pochi utenti che anche qui in Italia risultano essere ancora in possesso di un Samsung Galaxy Note 4 e di un Samsung Galaxy S5. Ci saranno altre sorprese dall’azienda? Difficile prevederlo, ma la situazione pare ormai compromessa per i top di gamma 2014.