Ulefone F1: display senza cornici e doppia fotocamera

Sembra proprio che il 2017 sia l’anno di Ulefone. L’azienda cinese oltre a presentare la seconda generazione della gamma Gemini, Power e Armor, annuncerà altri due dispositivi di fascia medio-alta. Entrambi ci fa sapere l’azienda che monteranno il SoC Helio P25 @2.5 GHz, e tra questi due uno è Ulefone F1.

Tanto per iniziare, come già detto nel titolo, questo smartphone avrà un display senza cornici. Non sarà semplicemente senza cornici al lato destro o sinistro, ma anche nella parte superiore. Un po’ come Xiaomi Mi Mix insomma. La differenza sostanziale è che Ulefone adotterà il tasto fisico home al di sotto.

Un design del genere, ad ogni modo, rimane davvero mozzafiato, e diventerebbe un’ottima alternativa al dispositivo di Xiaomi. Amanti dei selfie non siate in panico, la fotocamera è stata spostata sulla parte inferiore dello smartphone.

Le sorprese non finiscono qui, dato che Ulefone F1 adotterà la doppia fotocamera posteriore per permettervi di catturare delle ottime foto. Il dispositivo inoltre, come preannuncia l’azienda, arriverà con ben 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno.

Nell’attesa che ci rimanda come al solito al MWC, l’azienda cinese ci rimanda ad un altro appuntamento, questa volta con Ulefone T1, il quale sarà presentato anch’esso al MWC 2017. Ulefone ci da una piccola preview annunciando 6 GB di RAM e 128GB per T1.