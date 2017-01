Unieuro, fuoritutto dal 2 al 24 gennaio

Nel caso in cui Black Friday, Cyber Monday e tutte le spese fatte per i regali di Natale non fossero bastati, Unieuro lancia la promozione fuoritutto. Gli sconti presso i punti vendita della catena di elettronica di consumo italiana partono da oggi, 2 gennaio, e saranno disponibili fino al 25 di gennaio.

Fino al 50% di sconto da Unieuro

Tutti i clienti Unieuro potranno fare acquisti godendo di sconti fino al 50%. Tante le proposte interessanti, come il Samsung Galaxy S7 con scheda microSD da 256GB al prezzo di 599 euro, oppure il più “vecchio” Galaxy S6 a 369,90 euro. Sempre sul fronte telefonia mobile disponibile anche il Samsung Galaxy A5 a 279,90 euro e Huawei Mate S a 299,99 euro.

Ovviamente non ci sono solo smartphone a prezzi tagliati dietro le vetrine Unieuro. Gli appassionati di gaming, infatti, possono accaparrarsi una Xbox One S da 1TB al prezzo di 299.99 euro con il gioco Gears of War 4 compreso nel prezzo. Tanti anche i computer con sistema operativo Windows 10 a prezzi interessanti.

Per consultare il volantino completo, clicca qua.

Chi è in procinto di acquistare un nuovo televisore potrà trovare tante offerte interessanti, come il Samsung UE40KU6400, 40 pollici 4K, tecnologia HDR, ultra slim design, sistema operativo Tizen al prezzo di 499 euro contro i 649 euro del prezzo di listino.

Tante altre offerte non indicate sul volantino ma disponibili presso i punti vendita Unieuro, applicate per categoria di prodotto:

20% di sconto su tutte le asciugatrici

20% di sconto su tutte le cucine

20% di sconto su tutti i deumidificatori

fino al 50% su casalinghi e articoli da regalo

fino al 50% su tutti i videogiochi

20% sdi sconto su tutte le stampanti

30% di sconto su tutte le bici

3×2 su tutti i cd musicali, film in DVD e Blu-Ray

