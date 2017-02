Uscita dell’aggiornamento Nougat per Galaxy S7 in Italia: replica ufficiale a FocusTech

Nel corso degli ultimi giorni tiene banco la questione del rilascio dell’aggiornamento Android Nougat per gli utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge in Italia. La scorsa settimana la divisione italiana aveva annunciato l’avvio del rollout per gruppi di IMEI, almeno in riferimento ai modelli “Edge” italiani, aprendo così il varco ad una diffusione su larga scala per un upgrade invocato a furor di popolo da centiniana di migliaia di utenti.

Due elementi però hanno poi alimentato un certo malcontento. Dapprima il fatto che nessun utente abbia registrato l’effettivo arrivo della notifica sul proprio Samsung Galaxy S7 per procedere al download dell’aggiornamento Nougat, poi il fatto che la divisione Samsung Singapore abbia affermato che la distribuzione del pacchetto software sarebbe stata avviata solo nel corso del Q2, gettando più di un’ombra sullo stato dei lavori di Samsung. Come del resto vi abbiamo riportato in mattinata.

Ecco perché questo pomeriggio abbiamo cercato di andare più a fondo su questa vicenda, provando ad interpellare direttamente Samsung Italia via chat. Una sorta d’intervista con un operatore che vi riportiamo integralmente per provare a fare chiarezza sull’avanzamento dei lavori che a breve porterà Android 7.0 sui Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge disponibili in Italia:

Redazione FocusTech: Salve Andrea, la contatto dalla Redazione di Focustech.it. Vorremmo fare un attimino chiarezza direttamente con Samsung Italia in merito al rilascio dell’aggiornamento Android Nougat per Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge. La scorsa settimana i suoi colleghi, in questa chat, hanno affermato che il rollout è stato avviato per gli S7 Edge no brand italiani, a gruppi di IMEI. Alcune testate affermano che sia falso in quanto nessun utente ha ricevuto la notifica per procedere. Qual è la vostra posizione in merito?

Assistenza Samsung: ciao Federico, ti comunico che ufficialmente Samsung ha indicato che gli aggiornamenti per S7/S7 edge sono in previsione per febbraio. Non disponiamo di alcuna data aggiuntiva.

Redazione FocusTech: Quindi al momento non è stato avviato il rollout a differenza di quanto trapelato la scorsa settimana?