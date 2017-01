Uscita HTC One X10 avverrà presto, ecco quando – ultime indiscrezioni

Nel corso delle ultime 24 ore, il nuovo e attesissimo smartphone Android della casa produttrice HTC, X10, è stato nuovamente al centro di importanti indiscrezioni. Andiamo ad analizzare insieme quanto è emerso su Internet.

Prendendo in considerazione quanto rivelato dal popolarissimo e infallibile leaker Evan Blass, il produttore di origini taiwanesi HTC sarebbe ufficialmente pronto a commercializzare il suo nuovo terminale One X10 durante il Q1 2017.

Il probabile successore del buon e caro One X9, quindi, avvistato nei giorni scorsi grazie alla certificazione Bluetooth SIG, non dovrebbe distaccarsi più di tanto dal predecessore, risultando a tutti gli effetti una rivisitazione di quest’ultimo e condividendo qualche piccola caratteristica:

Ampio pannello touchscreen con diagonale da 5.5 pollici affiancato da una risoluzione FHD pari a 1920 x 1080 pixel;

Processore MediaTek MT6755V octa-core a 1.9Ghz;

GPU Mali – T860;

Memoria RAM di 3GB e archiviazione di 32GB;

Fotocamera frontale da 7.9 megapixel per selfie di altissima qualità e posteriore da 16 megapixel.

In conclusione, passando al costo di vendita, secondo gli ultimissimi rumors emersi sul web, il nuovo e tanto atteso HTC One X10 dovrebbe essere venduto a 290 dollari. Per il momento è tutto. Non ci resta che aspettare nuove info in merito. Continuate a seguirci.