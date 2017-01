Uscita Huawei P10 e P10 Plus quando avverrà? Ultimi rumors

Nelle ultime 24 ore, molto sorprendentemente, gli attesissimi smartphone Huawei P10 e P10 Plus sono stati al centro dell’attenzione di alcune intriganti info inerenti il possibile debutto sul mercato, prendendo spunto da quanto rivelato dall’amministratore delegato Richard Yu.

I prossimi e tanto discussi dispositivi di punta della casa produttrice cinese Huawei potrebbero essere commercializzati, salvo complicazioni dell’ultimo minuto, nel corso del mese di marzo esagerando aprile di quest’anno. Al tempo stesso, analizzando le indiscrezioni trapelate su Internet qualche giorno fa, si ritiene ancora possibile che l’evento di annuncio ricada alla fiera tecnologia di Barcellona Mobile World Congress 2017 in programma a febbraio, con il rilascio commercio qualche settimana dopo.

Passando alle possibili caratteristiche del P10 e P10 Plus, è altamente possibile che a bordo troveremo in entrambi i casi un ampio pannello touchscreen con diagonale da 5.5 pollici e risoluzione QHD, oltre alla performante CPU Kirin 960 HiSilicon.

Le principali diversità si riscontrerebbero alla memoria RAM disponibile 4 e 6GB oltre che allo storage, il quale dovrebbe arrivare ad un taglio massimo di ben 256GB. In conclusione, per chiudere in bellezza, il Huawei 10 Plus potrebbe tra l’altro debuttare con una fotocamera doppia sempre progettata in stretta collaborazione con Leica, oltre che avere un display edge-curvo su tutte e due i lati.

Quanti di voi stanno aspettando il Huawei P10 e P10 Plus? Fatecelo sapere nel box dei commenti.