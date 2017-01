Uscita LeEco X10 imminente: lo smartphone con 4 fotocamere!

Nel corso delle ultime 24 ore, grazie a delle indiscrezioni emerse online, siamo venuti a conoscenza del fatto che l’importante casa produttrice cinese LeEco, sarebbe già da diverse settimane a lavoro su un nuovo ed interessante device equipaggiato col sistema operativo Android e la bellezza di 4 fotocamere!

Quanto abbiamo appena riportato è trapelato da qualche ora grazie ad un test svolto sul popolarissimo ed affidabilissimo benchmark GFXBench, il quale ha rivelato anche la probabile scheda tecnica che molto probabilmente accompagnerà il nuovo e misterioso smartphone X10 di LeEco.

Secondo il test il LeEco X10 sarà commercializzato con le seguenti caratteristiche tecniche:

Ampio pannello touchscreen con diagonale da 5.5 pollici affiancato ad una risoluzione QHD;

CPU Snapdragon 820 di casa Qualcomm che agirà ad una frequenza di calcolo pari a 2.3Ghz;

GPU Adreno 530;

Memoria RAM di 4-6GB e archiviazione di 32-64GB;

Fotocamera doppia frontale da 15 megapixel con possibilità di registrare filmati in Full HD;

Fotocamera doppia sul retro da 12 megapixel con registrazione dei filmati alla super risoluzione 4K;

Piattaforma operativa Android Marshmallow versione 6.0.1.

LEGGI ANCHE: Samsung Galaxy S7 Edge Vs OnePlus 3T: video sfida dopo l’aggiornamento Nougat

Sicuramente questo LeEco X10 promette bene. Per ora tuttavia non abbiamo nessun altro dettaglio e non sappiamo neanche quando il dispositivo verrà svelato al grande pubblico.